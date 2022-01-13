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【韓國水果】韓國提子士多啤梨出口總值超1億美元 香港亞洲多地好評

商業 19:08 2022/01/13

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據韓國農林畜產食品部最新統計，港人近年喜愛的韓國巨峰提子及士多啤梨出口總額首次突破1.03億美元。（資料圖片）

據韓國農林畜產食品部最新統計，當地農漁產品於2021年出口總額，首次突破100億美元(約780億港元)，港人近年喜愛的巨峰提子及士多啤梨，其出口總額亦首次突破1.03億美元。

【香港出口】香港出口有望增9%　電子業升勢強勁料按年增雙位數字

香港每年入口大量巨峰提子及士多啤梨，當中日本為主流，近年亦開始有更多韓國品種加入，據韓國農林畜產食品部最新統計，顯示兩者的出口表現理想，去年的士多啤梨及提子出口額分別達到6450萬美元合共1億3100萬美元(約港幣10.2億元)，首次超過1億關口。資料顯示，士多啤梨出口比2020年增加約20%、提子出口增加約24%。

政府加持 重點推廣出口

據了解，上述兩款水果都被當地政府認定為針對出口的「明星產品」之一，對當地果農提供全面支援，輸出至美國及亞洲多地市場，包括中國大陸、香港、新加坡、泰國及越南等。香港常見有金絲、梅香等品種士多啤梨，另有韓國產香印提子及巨峰提子。

面對疫情影響運輸，透過大韓航空開設專用運輸航段至新加坡及香港，仍可擴大輸出額，另外當地政府提供設施等支援，讓果農可延長出口時期提升產量。農林畜產食品部官員表示，今後會分析各地需求擬定出口策略，意欲增強韓國農產品的優質形象擴大出口。

【遊戲產業】日本遊戲市場去年達3600億日圓　規模微縮硬件增軟件減

責任編輯：王浩賢

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