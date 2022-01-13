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【潛力股精選】梁耀康：昆侖能源（00135）

股市 18:43 2022/01/13

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昆侖能源 （00135） 今日升近4%跑嬴大市，美國通脹創40年新高，資源股炒上，獨立股評人梁耀康（Dave）建議投資者可考慮買入昆侖能源 （00135） ，想聽詳細分析，立即點擊收看／收聽：【按此睇片】

**元宇宙概念vs舊經濟股 利達黃耀宗「從實建虛」分析受惠產業鏈首選**

欄名 : 潛力股精選

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