【潛力股精選】梁耀康：昆侖能源（00135） 股市 18:43 2022/01/13 分享： 昆侖能源 （00135） 今日升近4%跑嬴大市，美國通脹創40年新高，資源股炒上，獨立股評人梁耀康（Dave）建議投資者可考慮買入昆侖能源 （00135） ，想聽詳細分析，立即點擊收看／收聽：【按此睇片】 **元宇宙概念vs舊經濟股 利達黃耀宗「從實建虛」分析受惠產業鏈首選** 欄名 : 潛力股精選 相關文章 【潛力股精選】本周5隻潛力股一次過睇晒 2022/01/07 【潛力股精選】本周5隻潛力股一次過睇晒 【潛力股精選】梁耀康：中糧家佳康（01610） 2022/01/10 【潛力股精選】梁耀康：中糧家佳康（01610） 【潛力股精選】孫運喜：華潤水泥（01313） 2022/01/11 【潛力股精選】孫運喜：華潤水泥（01313） 【潛力股精選】梁耀康：港交所（00388） 2022/01/12 【潛力股精選】梁耀康：港交所（00388） 【潛力股精選】梁耀康：昆侖能源（00135） 今日 【潛力股精選】梁耀康：昆侖能源（00135） 你可能感興趣 【潛力股精選】本周5隻潛力股一次過睇晒 19:29 2022/01/07 【潛力股精選】本周5隻潛力股一次過睇晒 【潛力股精選】梁耀康：中糧家佳康（01610） 18:46 2022/01/10 【潛力股精選】梁耀康：中糧家佳康（01610） 【潛力股精選】孫運喜：華潤水泥（01313） 18:19 2022/01/11 【潛力股精選】孫運喜：華潤水泥（01313） 最新專欄文章 更多 【潛力股精選】梁耀康：港交所（00388） 2022/01/12 【潛力股精選】梁耀康：港交所（00388） 【潛力股精選】孫運喜：華潤水泥（01313） 2022/01/11 【潛力股精選】孫運喜：華潤水泥（01313） 【潛力股精選】梁耀康：中糧家佳康（01610） 2022/01/10 【潛力股精選】梁耀康：中糧家佳康（01610） 【潛力股精選】本周5隻潛力股一次過睇晒 2022/01/07 【潛力股精選】本周5隻潛力股一次過睇晒 【潛力股精選】梁耀康：海信家電（00921） 2022/01/07 【潛力股精選】梁耀康：海信家電（00921） 股票 港股 買入 昆侖能源（00135） 美國 通脹