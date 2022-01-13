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美CDC擬更新口罩指引 建議佩戴N95或KN95

環球社會熱點 18:44 2022/01/13

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美國爆發新一波新冠肺炎疫情，當地疾控中心官員透露，將於本周更新佩戴口罩指引，向民眾建議可用口罩選項及所提供的不同保護級別。華府傳染病專家福西亦呼籲，民眾應按能力佩戴高質量的N95或其他高保護性口罩。

三藩市建議佩戴兩個口罩 收緊密切接觸定義 【下一頁】

美國疾控中心（CDC）官員向《華盛頓時報》透露，正考慮更新佩戴口罩指引，建議民眾選擇佩戴高保護性的N95或KN95口罩，可提供較佳過濾效果。CDC周二亦向美國有線新聞網（CNN）證實，打算於本周更新口罩建議，為民眾提供可用口罩選項及不同保護級別。

根據CDC數據，N95口罩獲職業安全衛生研究所（NIOSH，National Institute for Occupational Safety and Health）驗證，能過濾空氣中高達95%的顆粒；布口罩雖然能阻隔飛沫或透過空氣傳播的病毒微粒，但病毒微粒仍有75%機會穿透口罩。

華府傳染病專家福西（Anthony Fauci）周二指，目前N95口罩供應充足，呼籲民眾應選擇佩戴高質量口罩及忍受帶來的不適感，預防受病毒感染或傳播他人。

聯航CEO讚強制接種 新確診無已打針重症 【下一頁】

據悉，CDC數周前已開始制定有關指引，但最終要取決於政府口罩供應鏈數據。根據美國衛生及公共服務部（HHS）準備及應對助理部長奧康奈爾（Dawn O’Connell） 周二在參議院聽證會表示，截至上月29日，美國有7.47億個N95口罩，較疫情爆發前多59倍。

新冠肺炎疫情爆發初期，CDC建議民眾可佩戴布口罩阻隔飛沫或透過空氣傳播的病毒微粒，CDC目前仍建議N95口罩應優先讓醫護人員佩戴。

此前有眾多專家表示現時常用的布口罩及外科口罩保護效果不足，呼籲民眾佩戴N95或FFP2口罩。事實上，愈來愈多歐洲國家政府都要求民眾佩戴特定口罩，包括德國強制要求民眾在商店、公共交通工具及其他公共場所使用FFP2口罩、奧地利周二起亦強制在戶外戴FFP2口罩等。

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責任編輯：郭麗明

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