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【香港經濟】85%受訪企業料今年GDP將現正增長　相信經濟最壞時刻已過

商業 18:50 2022/01/13

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據ACCA（特許公認會計師公會）香港分會最近進行的一項調查顯示，受訪會員對2022年經濟增長持審慎樂觀態度。（資料圖片）

據ACCA（特許公認會計師公會）香港分會最近進行的一項調查顯示，受訪會員對2022年經濟增長持審慎樂觀態度，85%受訪者認為今年本地生產總值（GDP）出現正增長，去年調查中有53%受訪者預期GDP負增長，反映今年的受訪者認為香港經濟最壞時候已過，對前景看法恢復正面。

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料2023年回復至疫前水平

對於香港GDP的復甦步伐，大約43%受訪者預期，要到2023年才回復至疫前水平；23%受訪者認為可於2022年前實現。

ACCA香港分會會長陳婉真表示，香港在防疫抗疫取得大致成功，令經營環境趨向穩定，因此大部分受訪者認為整體經濟已走出谷底。

然而，她認為，鑑於環球形勢仍存在很多不明朗因素，例如Omicron變種病毒影響、各地通關時間及中美經貿糾紛等，受訪者對今年前景態度仍較審慎，傾向預期2023年才實現真正復甦，經濟回復正軌。

「重開口岸」成最重要因素

至於對本港經濟最重要的正面因素，受訪者首選3項為「重開口岸」、「中國經濟反彈」及「國家十四五規劃與大灣區發展」，分別有72%、45%及42%；而受訪者認為，本港經濟需留意的3項負面因素為「新冠肺炎疫情」、「中美經貿糾紛」及「外圍經濟增長放緩」，首兩位各佔75%，第3則有53%。

保持競爭力難　21%企業提早增加人手

另外，為了保持競爭力，即使未真正復甦，企業傾向提早增加資本投資在招募上。今年有21%受訪企業表示，將增加資源創造職位及增加人手，比2021年只有10%，增長1倍多。

而首3位最有發展潛力的行業，則為「醫療保健」、「電子商貿」及和「科技及自動化機械人」。陳婉真認為，增聘人手成為眾多企業需面對的自身挑戰，為加快數碼轉型，不少正尋求有科技才能的人才，惟「僧多粥少，招聘有困難」。

對中國能應對中美經貿糾紛　信心增強

調查亦涵蓋了有關「中美經貿糾紛」的部分，被問及其負面影響，53%受訪者認為會使「環球經濟增長放緩」；反而認為令「中國經濟增長放緩」為次，只有32%。與去年同比逆轉，反映受訪者對中國能應對中美經貿糾紛的信心增強；相反，受訪者更擔心中美經貿糾紛對環球經濟的負面影響。

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記者：李智美

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