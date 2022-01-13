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【網上拍賣】麥嘜麥兜趕上NFT熱潮 夥蘇富比網上拍賣47件作品

理財智慧 18:51 2022/01/13

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港人熟悉的「麥嘜麥兜」漫畫，近日亦趕上NFT（非同質化代幣）的熱潮。香港蘇富比首度與謝立文及麥家碧合作，舉行「麥兜兜兜蘇富比」網上拍賣活動。拍賣項目包括47件的「麥嘜麥兜」作品，當中包括漫畫原稿，以及重新演繹經典故事之作，例如是《魚蛋粗》，以及以NFT形式推出的《菠蘿油王子》。

【溫股知新】重溫見底指標    升勢漸趨全面？

根據蘇富比網站顯示，預計今次作品的拍賣價由8,000港元到13萬港元不等。至於兩幅編號為846的《麥兜美術室，春田花花幼稚園校歌》及編號為847的《麥兜美術室，麥兜菠蘿油王子》，是47件作品中僅有接受加密貨幣付款的作品，價格待定。

 

【多圖預警】即睇「麥兜兜兜蘇富比」47件拍賣作品

    點擊圖片放大
    +47
    +46

網上拍賣會將於今年1月14日至25日期間在香港蘇富比進行，至於拍賣預展亦會於1月14日起，在金鐘蘇富比藝術空間（香港金鐘道88號太古廣場1期5樓）舉行，公眾可預約免費入場參觀。

相片來源：蘇富比網站

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責任編輯：嚴浩文

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