電動車ETF精選 GX中國汽車2845以外有何選擇？ 股市 18:24 2022/01/13 分享： GX中國汽車 （02845） 今日逆市跌近2%，利達LW基金經理/合夥人黃耀宗（Andy）指，除了GX中國汽車，另一隻電動車ETF亦可考慮，覆蓋的電動車股更多，想知是哪一隻？立即點擊收看／收聽：【按此睇片】 **元宇宙概念vs舊經濟股 利達黃耀宗「從實建虛」分析受惠產業鏈首選** 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 比亞迪1211買賣操作宜謹慎 今年優勢未必明顯 今日 比亞迪1211買賣操作宜謹慎 今年優勢未必明顯 吉利汽車175股價回升 話你知上望反彈目標看多少 2022/01/12 吉利汽車175股價回升 話你知上望反彈目標看多少 Tesla（TSLA.US）股價上衝1100美元 下站目標睇幾錢？ 今日 Tesla（TSLA.US）股價上衝1100美元 下站目標睇幾錢？ 你可能感興趣 比亞迪1211買賣操作宜謹慎 今年優勢未必明顯 今日 18:03 比亞迪1211買賣操作宜謹慎 今年優勢未必明顯 吉利汽車175股價回升 話你知上望反彈目標看多少 15:38 2022/01/12 吉利汽車175股價回升 話你知上望反彈目標看多少 Tesla（TSLA.US）股價上衝1100美元 下站目標睇幾錢？ 今日 14:03 Tesla（TSLA.US）股價上衝1100美元 下站目標睇幾錢？ 最新專欄文章 更多 比亞迪1211買賣操作宜謹慎 今年優勢未必明顯 今日 比亞迪1211買賣操作宜謹慎 今年優勢未必明顯 現價買1手搏賺3萬 邊隻股份咁吸晴？ 今日 現價買1手搏賺3萬 邊隻股份咁吸晴？ 冷吼金礦股 黃耀宗推介呢隻 今日 冷吼金礦股 黃耀宗推介呢隻 招行3968可望追落後 值搏空間有幾大 今日 招行3968可望追落後 值搏空間有幾大 小米1810營造「小雙底」 首個目標睇咩位 今日 小米1810營造「小雙底」 首個目標睇咩位 GX中國電車（02845） 電動車 汽車 ETF 基金 中國