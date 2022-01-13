【加薪派花紅】帝盛酒店邱詠筠發親筆信感謝員工　宣布加人工、派兩個月花紅、5天工作等

▲ 帝盛酒店邱詠筠發親筆信感謝員工 宣布加人工、派兩個月花紅等

新冠肺炎疫情持續下，酒店業大受打擊，檢疫酒店成為酒店業的「生路」，遠東發展 （00035） 旗下酒店更是本港最早轉為檢疫酒店之一。臨近歲末，帝盛酒店集團總裁邱詠筠發親筆信感謝員工的努力，並宣布向合資格員工派兩個月花紅、每月3000元疫情津貼，並加人工2%至4%，並將會實施5天工作。

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邱詠筠在信中表示，回顧過去一年疫情反覆不斷，挑戰接踵而來而來，感謝員工在艱難時期仍堅守崗位，照顧受疫情影響的人士甚至密切接觸等，為了感謝員工，宣布新一年為香港所有帝盛員工提升福利及待遇。

首先是2021年度花紅，公司向所有合資格的員工發放劃一兩個月的花紅，二、公司向每位現協助酒店履行香港防疫措施相關合約的合資格員工發放每月3000元的津貼，三、由2022年3月起向所有酒店員工實行五天工作週，四、將根據個人工作績效評估向合資格員工加薪2%至4%，並於2022年2月起生效。

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