伊斯坦布爾流浪名犬終獲收養 新主人大有來頭

去年在土耳其最大城市伊斯坦布爾中，有一隻流浪狗狗突然爆紅，一時成為當地風雲「人物」之一，深受市民歡迎。經過一年在交通工具上的流浪生活後，狗狗終於獲好心人收養，新主人正是當地一名富商。

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狗狗「Boji」經常在伊斯坦布爾（Istanbul）的大眾公共交通工具出沒，在城市內穿梭，而且性格乖巧，不但讓人隨意撫摸，更會遵守秩序，甚至會先讓乘客落車，深受當地市民愛護，因此在去年一炮而紅。

不少民眾會把偶遇「Boji」的照片及影片上傳至社交網站，讓牠亦在國際間聲名大噪，甚至創立官方推特，支持者人數已達13萬。伊斯坦布爾市相關部門為保護吉祥物，亦為「Boji」安裝晶片，保障其安全。

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最近因天氣寒冷，「Boji」獲伊斯坦布爾市議會安排至動物收容所暫住。天氣雖冷，但當地亦傳來好消息。伊斯坦堡市長伊馬姆奧盧（Ekrem Imamoglu）宣布，「Boji」被當地富商科奇（Omer Koc）收養，即將展開新生活。

科奇為土耳其最大工業綜合企業集團Koc Holding主席，集團曾在2016年登上財富世界500強企業（Fortune Global 500），亦是當年唯一上榜的土耳其公司。科奇家族亦是當地最富貴家族之一。

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責任編輯：吳漢培