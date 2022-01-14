  • 16°C
香港時間 : 2022114日 (五) 08:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

伊斯坦布爾流浪名犬終獲收養 新主人大有來頭

環球社會熱點 08:05 2022/01/14

分享：

去年在土耳其最大城市伊斯坦布爾中，有一隻流浪狗狗突然爆紅，一時成為當地風雲「人物」之一，深受市民歡迎。經過一年在交通工具上的流浪生活後，狗狗終於獲好心人收養，新主人正是當地一名富商。

紐約法院拒撤回安德魯王子性侵案 訴訟最快秋季開審 【下一頁】

狗狗「Boji」經常在伊斯坦布爾（Istanbul）的大眾公共交通工具出沒，在城市內穿梭，而且性格乖巧，不但讓人隨意撫摸，更會遵守秩序，甚至會先讓乘客落車，深受當地市民愛護，因此在去年一炮而紅。

不少民眾會把偶遇「Boji」的照片及影片上傳至社交網站，讓牠亦在國際間聲名大噪，甚至創立官方推特，支持者人數已達13萬。伊斯坦布爾市相關部門為保護吉祥物，亦為「Boji」安裝晶片，保障其安全。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

祖高域承認確診後仍出席活動 非故意錯填入境申報 【下一頁】

最近因天氣寒冷，「Boji」獲伊斯坦布爾市議會安排至動物收容所暫住。天氣雖冷，但當地亦傳來好消息。伊斯坦堡市長伊馬姆奧盧（Ekrem Imamoglu）宣布，「Boji」被當地富商科奇（Omer Koc）收養，即將展開新生活。

科奇為土耳其最大工業綜合企業集團Koc Holding主席，集團曾在2016年登上財富世界500強企業（Fortune Global 500），亦是當年唯一上榜的土耳其公司。科奇家族亦是當地最富貴家族之一。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

相關文章

約翰遜為派對道歉 首相府職員被建議清手機（第二版）
2022/01/12
約翰遜為派對道歉 首相府職員被建議清手機（第二版）
拜登又失魂講錯稱呼 叫錯賀錦麗美國總統（有片）
2022/01/12
拜登又失魂講錯稱呼 叫錯賀錦麗美國總統（有片）
美國兩警員懶理劫案 擅離職守捉寵物小精靈被炒
2022/01/12
美國兩警員懶理劫案 擅離職守捉寵物小精靈被炒
朗尼搞晚宴一位索價4,800 網民狠批「哂錢」
2022/01/12
朗尼搞晚宴一位索價4,800 網民狠批「哂錢」
英國能源價飆民眾點保暖？ 公司一建議挨猛轟
2022/01/12
英國能源價飆民眾點保暖？ 公司一建議挨猛轟

你可能感興趣

約翰遜為派對道歉 首相府職員被建議清手機（第二版）
20:23 2022/01/12
約翰遜為派對道歉 首相府職員被建議清手機（第二版）
拜登又失魂講錯稱呼 叫錯賀錦麗美國總統（有片）
12:11 2022/01/12
拜登又失魂講錯稱呼 叫錯賀錦麗美國總統（有片）
美國兩警員懶理劫案 擅離職守捉寵物小精靈被炒
09:35 2022/01/12
美國兩警員懶理劫案 擅離職守捉寵物小精靈被炒
網絡熱話 交通 土耳其 伊斯坦堡

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月14日 時間08:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月14日 時間08:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月14日 時間08:00）
【新冠疫苗】世衛指重複打針非可行策略 促開發新疫苗
【新冠疫苗】世衛指重複打針非可行策略 促開發新疫苗
鐵達尼號童星靠1句對白 收足25年版稅
鐵達尼號童星靠1句對白 收足25年版稅
英國醖釀換首相 約翰遜倘下台何人接班？
英國醖釀換首相 約翰遜倘下台何人接班？
【新冠病毒】美媒發現感染新症狀 一族群機率較大
【新冠病毒】美媒發現感染新症狀 一族群機率較大
【美國疫情】三藩市建議佩戴兩個口罩 收緊密切接觸定義
【美國疫情】三藩市建議佩戴兩個口罩 收緊密切接觸定義
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款