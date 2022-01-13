【內房危機】內房違約率較預期上升 高盛預計中央不會重手救樓市

高盛發表研究報告，指去年內地房地產企業高收益率出現多次大規模違約的個案，雖然近期未見大量違約事件，但緊張情緒仍然持續，預計債務置換及債務延長的情況將不時出現。該行指由於信貸緊張及市場壓力持續，高盛上調內房違約率的預測，由原來11.5%增加至19%，而在悲觀情況下，該比率更由25.4%增加至31.6%。

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高盛又指，未來數個月將有大量內房高息債到期，預計將有更多債務置換、債務延期甚至違約的個案出現。根據高盛估計，2022年1月餘下時間有36億美元內房債到期，3月有33億美元，4月則有另外37億美元到期。高盛認為內地今年房地產政策將為溫和，但不會出台重大政策刺激需求。

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