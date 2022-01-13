比亞迪1211買賣操作宜謹慎 今年優勢未必明顯 股市 18:03 2022/01/13 分享： 比亞迪 （01211） 今日股價收報260.4元，微升0.3%。比亞迪1211上日反彈後今日普遍升幅收窄，利達LW基金經理/合夥人黃耀宗（Andy）認為比亞迪今年對比外圍新能源車股及中資三大電動車股，優勢未必較以往明顯，有幾大因素要留意，立即點擊收看／收聽：【按此睇片】 **元宇宙概念仲有得玩 利達黃耀宗「從實建虛」分析受惠產業鏈首選** 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 吉利汽車175股價回升 話你知上望反彈目標看多少 2022/01/12 吉利汽車175股價回升 話你知上望反彈目標看多少 Tesla（TSLA.US）股價上衝1100美元 下站目標睇幾錢？ 今日 Tesla（TSLA.US）股價上衝1100美元 下站目標睇幾錢？ 港股升穿二萬四後遇阻 農曆新年後見真章 今日 港股升穿二萬四後遇阻 農曆新年後見真章 招行3968可望追落後 值搏空間有幾大 今日 招行3968可望追落後 值搏空間有幾大 冷吼金礦股 黃耀宗推介呢隻 今日 冷吼金礦股 黃耀宗推介呢隻 你可能感興趣 吉利汽車175股價回升 話你知上望反彈目標看多少 15:38 2022/01/12 吉利汽車175股價回升 話你知上望反彈目標看多少 Tesla（TSLA.US）股價上衝1100美元 下站目標睇幾錢？ 今日 14:03 Tesla（TSLA.US）股價上衝1100美元 下站目標睇幾錢？ 港股升穿二萬四後遇阻 農曆新年後見真章 今日 14:16 港股升穿二萬四後遇阻 農曆新年後見真章 最新專欄文章 更多 電動車ETF精選 GX中國汽車2845以外有何選擇？ 今日 電動車ETF精選 GX中國汽車2845以外有何選擇？ 現價買1手搏賺3萬 邊隻股份咁吸晴？ 今日 現價買1手搏賺3萬 邊隻股份咁吸晴？ 冷吼金礦股 黃耀宗推介呢隻 今日 冷吼金礦股 黃耀宗推介呢隻 招行3968可望追落後 值搏空間有幾大 今日 招行3968可望追落後 值搏空間有幾大 小米1810營造「小雙底」 首個目標睇咩位 今日 小米1810營造「小雙底」 首個目標睇咩位 電動車 基金 新能源 比亞迪股份（01211）