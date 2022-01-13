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【中美角力】美仇中議員Tommy Tuberville被揭投資阿里巴巴 12月斥234萬買阿里巴巴股票

股市 18:24 2022/01/13

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【中美角力】多次抨擊中國共和黨參議員Tommy Tuberville被揭有份投資阿里巴巴 12月斥234萬買阿里巴巴股票

多次批評中國的美國共和黨參議員Tommy Tuberville原來亦有份投資阿里巴巴 （09988） （美：BABA）。外電引述披露報告顯示，阿拉巴馬州參議員Tommy Tuberville上月和他的妻子Suzanne Tuberville再次購買阿里巴巴的股票和期權。披露報告顯示，Tommy Tuberville分別分開3次單獨購買阿里巴巴股票，斥資約30萬美元（約234萬）。

根據財務披露顯示，Tommy Tuberville和他的妻子在12月14日通過他們的聯名賬戶購買了阿里巴巴的股票，價值在5萬美元至10萬美元之間。第二天（12月15日），他再以相同價位區間買入阿里巴巴股票。再到去年12月21日，Tommy Tuberville又購買了價值在1.5萬美元至5萬美元之間的阿里巴巴股票。其後，Tommy Tuberville在12月23日出售了部分阿里巴巴股票，披露信息顯示，這些股票價值介乎5萬到10萬美元之間。

瑞信：阿里巴巴第三季經調整EBITDA料跌三成　降目標價至170元，可看【下一頁】

雖然口頭上多次批評中國人權政策，但事實上，Tommy Tuberville曾多次投資阿里巴巴。去年7月，Tommy Tuberville被揭違反聯邦金融《股票法》，未能在45天限期內披露2021年1月至5月期間的約130筆股票和期權交易。這些交易包括在去年1月25日出售阿里巴巴的看跌期權。出售認沽期權價值介乎1.5萬美元至5萬美元之間，意味著Tommy Tuberville能在9月19日前以230美元股價出售阿里巴巴。

另一項披露顯示，9月13日，Tommy Tuberville和他的妻子在四次不同的交易中以230美元的執行價出售了阿里巴巴的期權，並以相同的執行價格購買了阿里巴巴的看跌期權。總言之，這些交易價值介乎8萬美元至21.5萬美元之間。

面對質詢時，其發言人表示，Tommy Tuberville一直由財務顧問管理其投資組合，而他本人沒有日常參與。

相關報道：【大行報告】瑞信：阿里巴巴第三季經調整EBITDA料跌三成　降目標價至170元

【阿里巴巴9988】阿里巴巴據報調整大淘寶架構新設三大中心　股價連日反彈

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港股 阿里巴巴－SW（09988） 美股 新經濟股 股票 阿里巴巴（Alibaba，美：BABA）

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