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【大行點睇】中港業務受惠大灣區發展 里昂提高新世界發展評級

股樓投資 18:01 2022/01/13

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里昂發表報告，指新世界發展 （00017） 不單捐出農地，同時新世界擬推出首個私人資助房屋項目，以低於市價提供300個單位及相關貸款，正在增強自身的品牌。

里昂又指，新世界在2022財年首5個月，在荔枝角道的甲級商廈項目已帶來近40億元銷售，與全年10億元目標計算，進度正在正軌。而內地亦已經錄得80億元人民幣銷售，與全年目標200億元人民幣亦大致合乎進度。

 

同場加映   【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

 

延伸閱讀：【2022年部署】瑞銀予恒指明年目標27000點 推薦8大港股為明年首選 見【下一頁

 

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該行認為，K11商場在中港兩地都維持強勁的銷售增展，在內地及香港市場分別錄得按年37%及23%的增幅，大幅跑贏整體零售的5%及8%，同時出租率在兩地均維持九成以上水平，為公司的收入貢獻愈來愈大。

現時新世界有90%農地位於北部都會區，預計將加快釋放價值，同時公司亦在深圳有多個大型項目，有望捕捉大灣區的機會。

里昂預計公司未來每股盈利至少達到2.06元，同時因應美國債息上升而調整公司目標價，由44.6元降至40.6元，但評級由「跑贏大市」升至「買入」。

 

同場加映【溫股知新】重溫見底指標 升勢漸趨全面？

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

北部都會區 農地 港股 買入 目標價 每股盈利 里昂 商場 新世界 香港

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