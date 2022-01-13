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【美股焦點】加密貨幣交易平台Coinbase收購衍生品交易所FairX　盤前升2.25%

股市 18:01 2022/01/13

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【美股焦點】加密貨幣交易平台Coinbase收購衍生品交易所FairX　冀拓加密資產衍生品

加密貨幣交易平台Coinbase（美：COIN）宣布將收購衍生品交易所FairX，預計今年首季完成交易，Coinbase形容，今次收購FairX 是日後向美國零售和機構客戶提供加密貨幣衍生品「關鍵踏腳石」。Coinbase盤前升2.25%。

Coinbase透露，先首先通過 FairX 現有的合作夥伴將受監管的加密貨幣衍生品推向市場，下一步則計劃利用 FairX 的基礎設施向美國的所有 Coinbase 客戶提供加密衍生品。

Coinbase上季收入、用戶、交易量按季齊跌　股價急插逾一成，看【下一頁】

 

Coinbase提到，FairX現受美國商品期貨交易委員會（CFTC）監管，今次收購意味公司正朝著穩健和完整交易環境邁出新一步。

深度和流動性強的衍生產品市場對於傳統資本市場的運作至關重要，Coinbase又稱，相信加密貨幣衍生產品將吸引散戶和機構投資者等進一步參與加密資產經濟。

FairX去年5月才成立，現已與TD Ameritrade 和 E*Trade 以及其他 18 家公司建立了經紀合作夥伴關係。

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記者：李哲毅

【美股焦點】加密貨幣交易平台Coinbase收購衍生品交易所FairX　冀拓加密資產衍生品

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