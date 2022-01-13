【機械工程】1.5噸汽車壓不死甲蟲？ 甲蟲殼助研究仿生材料 或用於航天與建築領域

曾經有研究指，甲蟲被汽車輾過可以存活，但關鍵不是甲蟲殼夠強韌，而在於外殼的精巧結構。

台灣國立清華大學材料科學工程學系副教授陳柏宇與台大土木系、應力所和成大工科系跨領域團隊合作，以甲蟲殼為模型，研發仿生材料，結合人工智慧、機器學習等技術，開發新型材料，預料可應用於航天與建築領域。

世界上有沒有一種兼具輕量化、高強度與高韌性的材料呢？以往工程界經常在性質與材料間取捨。不過，仿生結構材料研究領域早已發現，可以向大自然借鏡，找到解決問題的關鍵。日前，台灣國立清華大學材料科學工程學系副教授陳柏宇與台大土木系、應力所和成大工科系跨領域團隊合作，執行為期4年的工程司智慧仿生材料與數位設計平台專案計畫。

同場加映：【溫股知新】重溫見底指標 升勢漸趨全面？

報告指，美國西部有一種約2公分大小的惡魔鐵鎧甲蟲（Diabolical Ironclad Beetle），黑色堅硬外殼不僅做標本使用的大頭針無法穿透，甚至可以承受體重3.9萬倍的壓力，讓甲蟲被汽車壓過仍然可以存活，其中關鍵不在於外殼有鐵或礦物質等成分，而是2項結構設計。

團體指，人造材料著重「材料選擇」，生物材料擅長的是「結構設計」，卻不只是從生物身上學習概念做仿生結構材料而已，還加上人工智慧、機器學習、3D列印與功能驗證。在此研究項目中，有2項設計，包括側向支撐與類似拼圖狀的榫接結構，大幅提升韌性與可靠度，有望解決不同材料的接合問題，可應用在航太、機械工程與建築領域。

工程學系副教授去年曾受邀在國際頂尖期刊「自然（Nature ）」撰寫科普性文章介紹美國研究團隊對惡魔鐵鎧甲蟲超耐壓外殼的研究，以甲蟲來解釋仿生結構材料的奧妙之處。

同場加映：【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：龍紀瑩