【iPhone14】iPhone 14最新設計曝光 傳正面有圓形和藥丸形開孔 取代目前凹槽設計

蘋果預計於今年秋季發表iPhone 14系列新機，日前面板供應鏈顧問公司分析師 Ross Young 在個人推特上表示，高階的iPhone 14 Pro 和 14 Pro Max正面會採新設計，將同時出現圓形和藥丸形開孔，取代目前的凹槽設計。

消息指，高階版的iPhone 14 Pro將會有重大改變，除了剪掉凹槽採用螢幕下挖孔設計，螢幕尺寸上也會調整，爆料達人LeaksApplePro日前也在推特上指出，iPhone 14將不再有5.4吋mini款，而是只有6.1 吋與 6.7 吋。

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在正面螢幕設計的部分，之前就傳出可能將凹槽改成圓形或藥丸形的孔洞之中擇一，但面板供應鏈顧問公司分析師 Ross Young 則在個人推特上表示，也可能是兩者都有，圓孔將供 Face ID 投射點使用，藥丸形將容納前置鏡頭和紅外線鏡頭。

分析師表示，同時擁有圓形和藥丸形的開孔，將是蘋果的特殊設計，新 iPhone 正面設計看起來不會像華為兩個藥丸形的開孔。

而根據科技媒體AppleInsider網站援引台灣情報供應商集邦科技（TrendForce）日前的報告指，鏡頭方面，iPhone 14 Pro系列主鏡頭升級到4,800萬畫素，前鏡頭更會有自動對焦功能。

以上皆為分析師推測，詳細官方資訊還是要以蘋果發表記者會作準，而 iPhone 14 也預計可能在 2022 年 9 月的秋季發佈會亮相。

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責任編輯：龍紀瑩