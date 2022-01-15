  • 18°C
香港時間 : 2022115日 (六) 10:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【元宇宙】企業藉元宇宙　虛擬世界建自家園區

10:00 2022/01/15

分享：

遊戲互動、品牌推廣，元宇宙（Metaverse）有不少可能性，不少品牌希望盡快把握新時代機遇。有科企推出Metaverse as a Service服務，助品牌行得更快，品牌如Accenture、Deloitte已加入，這個宇宙將有更多可能性。

市場分析機構Market Research Future預期，元宇宙市場由2021至2030年的年復合增長率為41.7%，價值達1,700億港元，廠商如Meta、騰訊、Nvidia會受惠，科技市場由環環緊扣的供應鏈組成，在科技列強擴展市場的同時，下游廠商亦會有得着。

【元宇宙】數碼土地交易價創新高　元宇宙帶動1萬億美元商機

元宇宙已引起一般消費者及用戶留意，品牌亦躍躍欲試，時裝品牌如Coach在剛過去的聖誕節，推出80個NFT（Non-Fungible Token，非同質化代幣）數碼藝術作品。品牌的跨界合作早就出現，這情況相信會延續至虛擬世界。大品牌有遠見及資源可嘗試新技術，但元宇宙涉及不少新技術應用，針對企業元宇宙的Touchcast早前發表推出稱為MCity的Metaverse as a Service（MaaS）服務，強調是供企業採用的元宇宙。

溝通協作更易 甚至作培訓

有別於市場上已有的Decentraland或Sandbox針對大眾用戶群，Touchcast表示MCity的定位是讓任何公司都可更容易溝通、協作、從事商務活動，甚至進行培訓。MCity是一個即服務平台，建構於微軟（Microsoft）Azure雲端服務，可讓Microsoft Teams用戶登入，採用了Nvidia的人工智能處理器及遊戲業界熱門的Epic Unreal引擎，集合了元宇宙概念上幾家大企。

Touchcast又稱，該公司提供的MaaS可讓組織或企業免費登其「.metaverse」域名，再在虛擬世界設計自家的園區，向用戶提供不分國界及地域的現場體驗。Touchcast行政總裁及創辦人Edo Segal在其主辦的元宇宙論壇上就提到，在現時各人正思考工作上不同的可能性時，市場需要新模式和新工具，來讓他們構思更好的做事方法。

【疫市擴充】Flash Coffee香港積極「插旗」　咖啡店如何結合科技經營？（多圖有片）

三星實體店替身 送NFT禮物

三星（Samsung）上周在Decentraland上，試驗如何利用元宇宙力量去接觸用戶，該公司在Decentraland平台上開設了期間限定店837X。該店實際上是其美國紐約華盛頓街837號實體店的數碼替身（Digital Twin），所以在外形設計上幾乎一致，而且開放予全球消費者，即使並不身在紐約，仍能進場參觀。

可以看到三星亦在透過計劃測試元宇宙效果，在限定店837X推出期間，更同時以NFT方式提供可穿戴服飾及球鞋給用戶作禮品，由於Decentraland完全開放，任何人都可登入參觀，正好讓一般用戶體驗元宇宙世界效果，而品牌亦能在此間作宣傳。

Decentraland是一個2017年已推出的虛擬世界，2020年正式向公眾開放，現時已受一般用戶登記，甚至以訪客身份登入。用戶可在該平台上以NFT購買資產、土地，建立自己的世界，亦同時能為用戶提供不同服務。Decentraland有其本身的NFC稱為Mana，該貨幣在Meta公布進軍元宇宙市場後價值一度攀升。（系列之八）

記者：彭振濠

元宇宙概念由facebook（美：fb）宣布改名Meta後引爆，科技巨頭認為元宇宙是互聯網發展的下一階段，將數字世界與現實世界相融合。本網以系列報道形式探討元宇宙未來發展趨勢、發展關鍵及商機。其他專題報道可見【下頁】

相關文章

【元宇宙】迪士尼新專利獲批　遊客毋需佩戴裝置感受3D世界
2022/01/07
【元宇宙】迪士尼新專利獲批　遊客毋需佩戴裝置感受3D世界
「星之子」陳易希花14萬買虛擬土地　元宇宙商機有幾大？
2022/01/11
「星之子」陳易希花14萬買虛擬土地　元宇宙商機有幾大？
【2022展望】阿里巴巴公布十大科技趨勢　元宇宙竟榜上無名？
2022/01/11
【2022展望】阿里巴巴公布十大科技趨勢　元宇宙竟榜上無名？
【人才爭奪】元宇宙掀挖角戰　微軟HoloLens團隊損失近百名人才
2022/01/11
【人才爭奪】元宇宙掀挖角戰　微軟HoloLens團隊損失近百名人才

你可能感興趣

【元宇宙】迪士尼新專利獲批　遊客毋需佩戴裝置感受3D世界
09:00 2022/01/07
【元宇宙】迪士尼新專利獲批　遊客毋需佩戴裝置感受3D世界
「星之子」陳易希花14萬買虛擬土地　元宇宙商機有幾大？
12:05 2022/01/11
「星之子」陳易希花14萬買虛擬土地　元宇宙商機有幾大？
【2022展望】阿里巴巴公布十大科技趨勢　元宇宙竟榜上無名？
16:06 2022/01/11
【2022展望】阿里巴巴公布十大科技趨勢　元宇宙竟榜上無名？
NFT 元宇宙 Meta 遊戲 人工智能 雲端 NVIDIA Samsung

下一篇文章

【港元定存】港元定存最高5.8厘　5大小行鬥加息
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Dogecoin】TESLA網店接受狗狗幣付款、狗狗幣曾升約兩成　皮帶扣索價835個狗狗幣
【Dogecoin】TESLA網店接受狗狗幣付款、狗狗幣曾升約兩成　皮帶扣索價835個狗狗幣
【港元定存】港元定存最高5.8厘　5大小行鬥加息
【港元定存】港元定存最高5.8厘　5大小行鬥加息
【竹篙灣檢疫中心】竹篙灣隔離營「走佬袋」　必備13件日常用品清單
【竹篙灣檢疫中心】竹篙灣隔離營「走佬袋」　必備13件日常用品清單
【人幣定存】易發發288天人幣定存最高息2.88厘 好意頭存款搶發新年財
【人幣定存】易發發288天人幣定存最高息2.88厘 好意頭存款搶發新年財
【港元活期存款】港元活期息最高3.88厘 大小港銀轉戰線吸資
【港元活期存款】港元活期息最高3.88厘 大小港銀轉戰線吸資
【MPF】宏利MPF市佔率27%續稱霸 滙豐仍處次席
【MPF】宏利MPF市佔率27%續稱霸 滙豐仍處次席
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款