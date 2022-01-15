【元宇宙】企業藉元宇宙　虛擬世界建自家園區

遊戲互動、品牌推廣，元宇宙（Metaverse）有不少可能性，不少品牌希望盡快把握新時代機遇。有科企推出Metaverse as a Service服務，助品牌行得更快，品牌如Accenture、Deloitte已加入，這個宇宙將有更多可能性。

市場分析機構Market Research Future預期，元宇宙市場由2021至2030年的年復合增長率為41.7%，價值達1,700億港元，廠商如Meta、騰訊、Nvidia會受惠，科技市場由環環緊扣的供應鏈組成，在科技列強擴展市場的同時，下游廠商亦會有得着。

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元宇宙已引起一般消費者及用戶留意，品牌亦躍躍欲試，時裝品牌如Coach在剛過去的聖誕節，推出80個NFT（Non-Fungible Token，非同質化代幣）數碼藝術作品。品牌的跨界合作早就出現，這情況相信會延續至虛擬世界。大品牌有遠見及資源可嘗試新技術，但元宇宙涉及不少新技術應用，針對企業元宇宙的Touchcast早前發表推出稱為MCity的Metaverse as a Service（MaaS）服務，強調是供企業採用的元宇宙。

溝通協作更易 甚至作培訓

有別於市場上已有的Decentraland或Sandbox針對大眾用戶群，Touchcast表示MCity的定位是讓任何公司都可更容易溝通、協作、從事商務活動，甚至進行培訓。MCity是一個即服務平台，建構於微軟（Microsoft）Azure雲端服務，可讓Microsoft Teams用戶登入，採用了Nvidia的人工智能處理器及遊戲業界熱門的Epic Unreal引擎，集合了元宇宙概念上幾家大企。

Touchcast又稱，該公司提供的MaaS可讓組織或企業免費登其「.metaverse」域名，再在虛擬世界設計自家的園區，向用戶提供不分國界及地域的現場體驗。Touchcast行政總裁及創辦人Edo Segal在其主辦的元宇宙論壇上就提到，在現時各人正思考工作上不同的可能性時，市場需要新模式和新工具，來讓他們構思更好的做事方法。

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三星實體店替身 送NFT禮物

三星（Samsung）上周在Decentraland上，試驗如何利用元宇宙力量去接觸用戶，該公司在Decentraland平台上開設了期間限定店837X。該店實際上是其美國紐約華盛頓街837號實體店的數碼替身（Digital Twin），所以在外形設計上幾乎一致，而且開放予全球消費者，即使並不身在紐約，仍能進場參觀。

可以看到三星亦在透過計劃測試元宇宙效果，在限定店837X推出期間，更同時以NFT方式提供可穿戴服飾及球鞋給用戶作禮品，由於Decentraland完全開放，任何人都可登入參觀，正好讓一般用戶體驗元宇宙世界效果，而品牌亦能在此間作宣傳。

Decentraland是一個2017年已推出的虛擬世界，2020年正式向公眾開放，現時已受一般用戶登記，甚至以訪客身份登入。用戶可在該平台上以NFT購買資產、土地，建立自己的世界，亦同時能為用戶提供不同服務。Decentraland有其本身的NFC稱為Mana，該貨幣在Meta公布進軍元宇宙市場後價值一度攀升。（系列之八）

記者：彭振濠

元宇宙概念由facebook（美：fb）宣布改名Meta後引爆，科技巨頭認為元宇宙是互聯網發展的下一階段，將數字世界與現實世界相融合。本網以系列報道形式探討元宇宙未來發展趨勢、發展關鍵及商機。其他專題報道可見【下頁】