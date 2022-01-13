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【劏房家具】置地夥理大研發劏房環境專用家具 助改善兒童坐姿 料2,000基層受惠

理財智慧 15:15 2022/01/13

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香港理工大學賽馬會社會創新設計院、設計學院、生物醫學工程系及眼科視光學校院，合作設計一套專為劏房兒童研發的傢俬，並由置地公司「家基金」資助進行。傢俬設計歷時一年半，成品包括書枱、座椅、凳子、腳踏、閱讀板、坐墊和枱燈，均是以符合兒童人體工學及劏房環境而研究及設計。

置地公司「家基金」撥款5,000萬，與多個非政府機構合作推出特製傢俬計劃，其中一套由理大賽馬會社會創新設計院、設計學院、生物醫學工程系及眼科視光學校院合作設計，套裝包括書枱、座椅、凳子、腳踏、閱讀板、坐墊及枱燈，用以改善劏房兒童的學習環境。

【同場加映】溫股知新：重溫見底指標 升勢漸趨全面？

香港理工大學設計學院助理教授指劏房空間有限，故將傢俬設計成便於分拆及移動，同時每件傢俬都不限於單一功能且可以獨立使用，例如座椅在拆卸後可在床上使用，凳亦可拆成兩張使用。研究團隊透過實地視察，發現不少劏房學童都存在坐姿不正問題，不良傢俬及環境亦可能有礙學童骨骼及視力發展，故特製傢俬亦會從上述問題著手，供不同年齡層的學童使用。

團隊參考不同劏房環境製作出6套模型，並於模擬環境下試用，指特製傢俬功用良好，預計將於稍後量產，並聯同救世軍、香港明愛及聖公會麥理浩夫人中心進行分發，目標於夏季起提供予九龍城、土瓜灣、葵涌、及東區約2,000名有需要學童使用。

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【同場加映】青姐話：金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

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責任編輯：龍紀瑩

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