【大行報告】晨星料內房市場今年仍持續疲軟　看好中國海外發展、華潤置地

晨星（MorningStar）發表研究報告指，預計房地產市場在2022年仍會持續疲軟，這一態勢將至少延續至明年上半年。而現時市場氣氛持續低迷，買家情緒仍受到房地產開發商信貸時間的負面影響，因此預計內地房企很可能推出激勵措施，並考慮買家的低迷情緒，縮減可售資源。

該行預計，嚴峻的信貸狀況將進一步加劇房地產行業內部的兩極分化，隨著民營房企的市場份額萎縮，預計國有房企的市場份額將迎來增長。該行指看好中國海外發展 （00688） 以及華潤置地 （01109） ，因其擁有雄厚的財務資源，並且善於把握機會，出售資產。

晨星又指，信用評級下跌導致房地產行業的流動性壓力急劇增長，進一步限制房企進入資本市場，認為若要重振房地產行業的信心，政府可為世茂 （00813） 這類房企提供融資支持。

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記者：梁安琪