【銀行資訊】Mox推現金獎賞 新客戶憑邀請碼開戶可獲贈250元

第五波疫情在本港蔓延，虛擬銀行Mox推出安在家中現金獎賞，由即日起至2月28日，新客戶憑邀請碼「MOXATHOME」開立Mox戶口，免消費即可享250元現金獎賞。

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另外，除了250元現金獎賞給予新用戶消費，還提供現金回贈。由即日至1月31日，用Mox Credit消費可賺5% CashBack，高達250元現金回贈，當中超過可用於超過60間商戶，例如FARFETCH、MR PORTER、DON DON DONKI、NIKE、 price.com.hk等。

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責任編輯：羅浩濂