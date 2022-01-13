惜食堂推全港首個智能食物捐贈項目 增設PayMe捐款功能 入內文即睇捐贈機放置地點

自2011年成立以來，惜食堂積極拯救仍可安全食用的剩食，以減輕香港廚餘問題，同時運用剩食製作不同膳食，幫助社會有需要人士。惜食堂一直向各界及市民推廣剩食回收計劃，近日更得到滙豐銀行慈善基金支持，推出本港首個智能食物捐贈項目 - 「智．惜食夥伴」計劃，以提倡惜食文化及讓大眾透過食物捐贈關懷社會上有需要的人士。計劃暫定為期三年，目標可拯救逾40萬公斤食物。同時，市民可以在專用手機應用程式，透過PayMe捐款予惜食堂。

「智．惜食夥伴」計劃旨在提升市民對惜食的認識和體驗，並培養捐食的習慣。惜食堂將獲得的剩食製作飯餐或食物包，免費派發給有食物援助需要的人士。

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香港上海滙豐銀行有限公司兼滙豐銀行慈善基金主席王冬勝表示：「惜食堂是滙豐的長期合作夥伴，過往推出多個創新項目，包括宣揚珍惜食物重要性的『粒粒皆辛館』，以及以速凍技術製作飯餐的『豐膳坊』，至今利用創新科技推出『智．惜食夥伴』，方便市民更有效將剩食捐助有需要的人士，而這個計劃更是滙豐銀行慈善基金40周年的重點支持項目之一，對我們是別具意義。一直以來，滙豐與社區互相支持、一起成長，我們會繼續與慈善機構和員工合作，為社區注入更多正能量。」

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惜食堂創辧人董愛麗表示: 「非常感謝滙豐銀行慈善基金的信任，一路支持惜食堂的發展，攜手推動社會珍惜食物的文化，更鼓勵大眾藉著食物傳遞關心及分享愛心，惠澤社會上有需要的人士。」

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以上計劃將分階段放置共8部「食物捐贈機」 （下稱: 捐贈機） 及4部「食物收集箱」 （下稱: 收集箱）在不同處所，如商場、商廈、屋苑、學校或企業等地，市民只需下載手機應用程式 -「智•惜食」就能輕鬆捐贈剩食(乾貨)及獲取計劃資訊，如捐贈機/收集箱的放置地點、服務狀況及食物捐贈小貼士等。計劃下將有一部「食物回收專車」遊走香港、九龍、新界，到各收集點收集市民捐贈的食物。

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「智．惜食夥伴」的特點：

· 市民可選擇登記成為會員或以非會員身份參與捐贈，使用八達通（非會員／會員）或二維碼（會員）啟動「食物捐贈機」或「食物收集箱」，進行捐贈；

· 「食物捐贈機」和「食物收集箱」將提供實時數據，讓捐贈者即時知道所捐贈食物的重量，同時，系統能即時將重量形象化地轉為可協助製作相等飯餐或食物包的數量；

· 會員可以透過系統知道過去一年累積捐贈重量紀錄；

· 市民在「智．惜食」手機應用程式選擇「捐贈」功能，可以直接透過PayMe捐款予惜食堂；

· 「食物捐贈機」具有AR拍照選項，讓市民完成捐贈後可與惜食堂的代表「米仔」合照留念。

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計劃首階段獲信和物業管理有限公司提供場地，並協助宣傳推廣惜食文化。於2022年1月至7月期間在信和集團旗下商場及屋苑放置捐贈機/收集箱，鼓勵公眾減少浪費、珍惜食物，攜手將惜食共享的訊息帶入社區，鼓勵實踐惜食文化。與此同時，計劃將有一部「食物回收專車」遊走香港、九龍、新界，到各區收集市民捐贈的食物。



1. 捐贈機放置地點

裕民坊商場、奧海城 1期

2. 收集箱放置地點

囍滙、香港黃金海岸、帝峯·皇殿、御金·國峯、凱滙、寶馬山花園、一號銀海、帝景灣、碧湖花園、雅士花園、雍翠豪園、萬景峯、御庭軒、大埔寶馬山、蔚海山莊、太湖花園、雅麗居、帝庭居

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記者：陳詠妍