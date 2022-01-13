英國醖釀換首相 約翰遜倘下台何人接班？

英國首相約翰遜被指於前年，在全英封城期間舉行首相府聚會，約翰遜致歉仍未能平息民怨。約翰遜派對事件持續發酵，英國社會不乏要求約翰遜下台的聲音。英媒就盤點如果約翰遜辭職，有望接替他成為首相的可能人選。

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約翰遜發表聲明解畫 首相府職員被建議清手機 【下一頁】

約翰遜（Boris Johnson）周三（12日）現身國會，發表聲明為前年5月於封城期間的首相府聚會正式道歉。

約翰遜指聚會在技術層面並非違規，但他明白事件令國民對他及政府長久以來的抗疫工作留下壞印象，並對嚴格的封城措施深感憤怒。現時回想當天情況，他確實作出錯誤決定。

外媒分析指約翰遜今次道歉只能為其帶來少許喘息空間。除了在野工黨要求約翰遜辭職外，保守黨國會議員仍憂慮民眾反對約翰遜繼續執政。有保守黨議員更宣布發起對約翰遜的不信任動議，約翰遜正面臨被拉下馬的危機。

英國《衛報》盤點有望接班人選

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外相卓慧思（Liz Truss）有別於約翰遜等接受傳統貴族學校教育的黨友，現年46歲的她家境並不顯赫。她從小就讀政府資助學校，貼地背景為她贏得保守内不少草根選民的心。

卓慧思的支持者主要欣賞其強調自由貿易及愛國主義的主張，更讚揚她促成一系列脫歐貿易協議。

而41歲的英國財相辛偉誠（Rishi Sunak）年輕有為屬黨内新星，一直被視為接替約翰遜的大熱人選。他從政前曾於高盛擔任分析師，2015年首次晉身國會，成為北約克郡里士滿（Richmond）選區議員。

前外相侯俊偉（Jeremy Hunt）2019年與約翰遜爭奪保守黨魁落敗，被視為穩陣選擇但欠缺政治活力。

但英國各行業近期因Omicron變種面臨重大打擊之際，辛偉誠被揭照舊前往加州公幹，業界紛紛批評他未能及時推出支援措施，使其支持度下滑。

現年49歲的內政大臣彭黛玲（Priti Patel）自 2010年起擔任國會議員，是較具爭議性的人選。但她作為黨內右翼並在移民問題方面立場立場強硬，也贏得不少保守黨選民支持。

而衛生大臣賈偉德（Sajid Javid）則是巴基斯坦移民後代，父親是巴士司機。賈偉德屬草根出身，但靠努力打拚成為德銀的董事總經理，也成為他踏足政壇的資本。不過他接任衛生大臣後實施一系列防疫限制，或削弱其支持度。

商業、能源及工業策略大臣關浩霆（Kwasi Kwarteng）的父母為加納移民，他是一名歷史學者。關浩霆2010年已加入國會，但仕途並非一帆風順，直至2018年才正式加入政府擔任初級大臣。

教育大臣查學禮（Nadhim Zahawi）生於伊拉克，9歲時跟隨庫爾德人父母移民至英國。他2010年起擔任國會議員，在任職商務部初級大臣期間負責推廣疫苗，因而聲望急升。

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責任編輯：鄭錦玲