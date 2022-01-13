▲ 【證監監管】遭證監展開紀律研訊 皓天財經：不同意證監指控、正尋求法律意見

證監會公告，收購執行人員在收購及合併委員會席前，對皓天財經 （01260） 、皓天財經主要股東劉天倪及皓天財經時任副總經理劉靜桐展開紀律研訊。證監會指，皓天財經涉嫌場外回購未取得批准，違反《公司股份回購守則》。

皓天財經晚上發公告指，公司不同意證監會的指控，並正在尋求法律意見就相關研訊進行抗辯。

證監會表示，皓天在2020年3月透過一宗與賣方預先安排及協定的大手交易，回購4250萬股股份。證監稱，此回購事項構成場外股份回購，須獲收購執行人員和皓天無利害關係股東的批准，但此回購並沒有獲得任何一方的批准。

證監會表示，假如收購委員會發現有違反《股份回購守則》的情況，有權發出一系列的制裁，包括施加「冷淡對待令」，禁止受制裁人士在指明期間內使用香港證券市場設施。

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