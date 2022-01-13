【證監監管】皓天財經場外回購未取批准　證監會展開紀律聆訊

▲ 【證監會監管】皓天財經場外回購未取批准 證監會展開紀律聆訊

證監會公告，收購執行人員在收購及合併委員會席前，對皓天財經 （01260） 、主要股東劉天倪及時任副總經理劉靜桐展開紀律研訊。證監會指，皓天財經涉及場外回購未取得批准，違反《公司股份回購守則》。

證監會表示，皓天在2020年3月透過一宗與賣方預先安排及協定的大手交易，回購4250萬股股份。證監稱，此回購事項構成場外股份回購，須獲收購執行人員和皓天無利害關係股東的批准，但此回購並沒有獲得任何一方的批准。

證監會表示，假如收購委員會發現有違反《股份回購守則》的情況，有權發出一系列的制裁，包括施加「冷淡對待令」，禁止受制裁人士在指明期間內使用香港證券市場設施。

相關文章：

【證監執法】遠大國際期貨遭證監會重罰800萬 涉反洗黑錢不力、未發現10萬宗自我配對交易

【名廚幟哥】證監拒透露「幟哥」黃永幟是否涉唱高散貨被捕 僅稱涉3上市公司、凍結4800萬元資產（第三版）

【證監會報告】證監會：港交所上市科與業務部門不再一同會見新股申請人 去年曾質疑職能分隔缺陷