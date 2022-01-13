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【Omicron變種】美研究指死亡率低逾9成 入院風險較Delta低一半

環球社會熱點 18:29 2022/01/13

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美國受新冠肺炎Omicron變種侵襲，當地疫情再次反彈。美國加州有研究發現，與其他新冠病毒變種相比，Omicron引起的症狀相對較輕，死亡率明顯下跌；研究結果與南非、英國及丹麥的研究及大量動物實驗結果一致。

三藩市建議佩戴兩個口罩 收緊密切接觸定義 【下一頁】

美國加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）周二發表研究，分析南加州大型醫療機構Kaiser Permanente的電子醫療紀錄，在去年11月30日至今年1月1日6.9萬名確診患者，當中超過5.2萬人確診Omicron，另外有近1.7萬名Delta患者。

研究人員發現，感染Omicron變種的入院風險較Delta低逾5成，患者住院時間平均減少超過3日，入住深切治療部可能性較Delta低74%，所有Omicron患者一律不需使用呼吸機。

美媒發現感染新症狀 一族群機率較大 【下一頁】

此外，研究亦發現分別有14名及1名Delta和Omicron患者離世，反映Omicron死亡風險較Delta低91%。上述結果證明Omicron患者留醫、入院深切治療部或死亡風險均較Delta低。

研究負責人萊納德（Joseph A Lewnard）博士指，研究雖然證實Omicron嚴重性較Delta低，但Omicron為美國醫療系統帶來沉重壓力，每日平均有超過73萬人確診，較去年冬季疫情高峰期大增3倍。

萊納德續指，新冠疫苗能保護民眾，研究發現已打針民眾住院風險、較未接種新冠疫苗的人低64%至73%，但Omicron導致患者整體入院率較Delta低。

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責任編輯：郭麗明

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