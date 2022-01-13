  • 18°C
香港時間 : 2022113日 (四) 17:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【MPF】宏利MPF市佔率27%續稱霸 滙豐仍處次席

17:11 2022/01/13

分享：

宏利去年的MPF市佔率為27%，續居榜首。

強積金 （MPF） 專家積金評級的最新統計，截至去年底，MPF一哥宏利 （00945） 的市場佔有率續逆市上升，按月增加0.2個百分點至27%，令其管理總資產值達3186億元。而滙豐（HSBC）亦止跌穩守17.8%，管理金額險守2104億元。永明金融則以10.9%的市場份額而高踞三甲榜。

至於排第4的友邦（AIA），市佔率亦按月上升0.1個百分點至9%；中銀保誠則保持7.1%而位列5甲；恒生 （00011） 以5.8%排第6。

駿隆：去年強積金平均回報負0.3%【下一頁

此外，如以截至去年底基金平均開支比率為1.42%，而整體MPF總額為1.1817萬億元，業界由此推斷，MPF經營者去年收費逾167億元。

順帶一提，渣打香港昨公布收購加拿大皇家信託包括MPF等託管業務，而後者主要為新地 （00016） 的僱主營辨MPF計劃提供託管等行政工序。積金評級指，新地的MPF總值逾74億元，市佔率僅0.6%而排12。

相關文章：【MPF】打工仔重注冠軍美股MPF基金 今年勁賺6.8萬元

【MPF】港府擬放寬強積金投資中央政府及政策性銀行未評級債券　「香港是國家不可分離部分」

【ET財智Talk】建構元宇宙世界　教你揀潛力晶片股（立即收看）

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

友邦保險（01299） 永明金融 恒生銀行（00011） 滙豐控股（00005） 宏利金融－S（00945） 強積金 退休組合

下一篇文章

【港元活期存款】港元活期息最高3.88厘 大小港銀轉戰線吸資
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿里巴巴股價】阿里美股期權陷「狂賭之淵」？
【阿里巴巴股價】阿里美股期權陷「狂賭之淵」？
【ViuTV女團】《全民造星IV》8人大熱女團「COLLAR」正式登場　母企電訊盈科市值即增7500萬　吸金力有望追上MIRROR？
【ViuTV女團】《全民造星IV》8人大熱女團「COLLAR」正式登場　母企電訊盈科市值即增7500萬　吸金力有望追上MIRROR？
【竹篙灣檢疫中心】竹篙灣隔離無wifi　「走佬袋」必備13大精選數碼用品清單
【竹篙灣檢疫中心】竹篙灣隔離無wifi　「走佬袋」必備13大精選數碼用品清單
【竹篙灣檢疫中心】竹篙灣隔離營「走佬袋」　必備13件日常用品清單
【竹篙灣檢疫中心】竹篙灣隔離營「走佬袋」　必備13件日常用品清單
【Bitcoin】IMF研究：比特幣與美股走勢漸趨同步　或對金融穩定構成風險
【Bitcoin】IMF研究：比特幣與美股走勢漸趨同步　或對金融穩定構成風險
最新最渴市勞力士曝光　炒至百萬隕石面Daytona完全睇
最新最渴市勞力士曝光　炒至百萬隕石面Daytona完全睇
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款