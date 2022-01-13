【MPF】宏利MPF市佔率27%續稱霸 滙豐仍處次席

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【港元活期存款】港元活期息最高3.88厘 大小港銀轉戰線吸資
強積金 （MPF） 專家積金評級的最新統計，截至去年底，MPF一哥宏利 （00945） 的市場佔有率續逆市上升，按月增加0.2個百分點至27%，令其管理總資產值達3186億元。而滙豐（HSBC）亦止跌穩守17.8%，管理金額險守2104億元。永明金融則以10.9%的市場份額而高踞三甲榜。
至於排第4的友邦（AIA），市佔率亦按月上升0.1個百分點至9%；中銀保誠則保持7.1%而位列5甲；恒生 （00011） 以5.8%排第6。
駿隆：去年強積金平均回報負0.3%【下一頁】
此外，如以截至去年底基金平均開支比率為1.42%，而整體MPF總額為1.1817萬億元，業界由此推斷，MPF經營者去年收費逾167億元。
順帶一提，渣打香港昨公布收購加拿大皇家信託包括MPF等託管業務，而後者主要為新地 （00016） 的僱主營辨MPF計劃提供託管等行政工序。積金評級指，新地的MPF總值逾74億元，市佔率僅0.6%而排12。
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特約記者：曾桂芬
責任編輯：梁智豪