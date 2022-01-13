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【業績｜零售股】莎莎去年第四季營業額按年增4.7%至9.8億　線上業務營業額增兩成

股市 17:09 2022/01/13

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莎莎去年第四季營業額按年增4.7%至9.8億　線上業務營業額增兩成

莎莎國際 （00178） 公布去年第四季季度業績，期內營業額達9.82億港元，按年增長4.7%，但較2018/19年度同期跌53.7%。當中，莎莎在香港及澳門特區的零售額達6.19億元，按年增長1.5%。而莎莎線上業務零售額接近2.1億元，按年增長19.9%，較2018/19年度同期增長78.3%。

莎莎國際表示，香港政府在去年10月派發第二期消費券，推動消費氣氛加強，公司期內推出大型宣傳活動，及引入新產品，均有效刺激本地可銷售。香港及澳門特區的第四季同店銷售按年增長7.8%，每宗交易平均金額增加3.8%，交易宗數減少0.2%。

在線上業務方面，莎莎國際表示，線上業務零售額增長，主要由於去年初更新的香港購物網站帶動，而在於「雙十一」購物節活動期間，傾向避免過份的價格競爭，因此來自第三方平台的銷售金額錄得低單位數字的增長。

此外，中國內地第四季營業額為8590萬元，按年下跌5.1%，馬來西亞營業額達6780萬元，按年增長4.4%。公司表示，第四季莎莎在內地淨增加8間分店，但有見消毒市道不及預期，已經相應減慢店鋪擴張計劃。

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記者：梁安琪

港股 電子消費券 莎莎 營業額 同店銷售 莎莎國際（00178） 銷售 零售 香港 雙十一

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