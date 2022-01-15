  • 18°C
香港時間 : 2022115日 (六) 19:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【網絡安全】網絡攻擊使企業癱瘓　北歐連鎖酒店轉用Chrome OS對抗

18:00 2022/01/15

分享：

Nordic Choice Hotels將2,000部電腦瞬間由Windows改為Chrome OS，避開與黑客接觸及避免支付贖金。（法新社資料圖片及Nordic Choice Hotels官方圖片）

疫情下的網絡安全威脅不斷，不少黑客更瞄準大型企業發動攻擊圖利。北歐連鎖精品酒店Nordic Choice Hotels於去年12月遭到勒索軟件攻擊，使受影響的電腦無法正常使用。為了維持酒店如常運作，該企最後決定短時間內，將2,000部電腦瞬間由Windows改為Chrome OS，避開與黑客接觸及避免支付贖金。

【電動汽車】Tesla安全再響警報？19歲黑客稱發現漏洞可遠程控制開車

短時間內恢復系統　減少員工工作量

Nordic Choice Hotels最近發表聲明，指去年12月2日酒店系統遭Conti勒索軟件攻擊，內部系統被加密上鎖，前線員工無法取得客人資料，亦不能製作房間匙卡。該企的技術副總裁Kari Anna Fiskvik表示，由於當時有很多客人準備入住，因此他們必須要在短時間內想到解決方案。最後接納同事建議，在24小時內，將首間酒店的電腦由原本的Windows PC轉換為使用Chrome OS。然後再在兩日內，旗下5個國家、212間酒店的2,000部電腦，全數換成了 Chrome OS。

Fiskvik認為， 轉用Chrome OS使公司能在短時間內回愎正常運作，免除使用防病毒軟件進行掃描和清理，重新安裝原始操作系統等的繁複步驟，有助大大減少員工的工作量，對客人的影響也減至最低。

轉用新系統不買新電腦　節省成本減碳排放　

另外Nordic Choice Hotels也提到，由於該企轉用新系統和軟件，取代購買全新的電腦，該企節省超過6,000萬挪威克朗（約5,407萬港元）。同時減少了生產和運輸新硬件的能源消耗，從而為地球減少至少1,750噸的二氧化碳排放量，更避免了4噸電子垃圾。據估計，該企原用的電腦的使用壽命，可從轉換軟件中延長約60%。

該企表示，希望其他企業也能透過尋找替代方案，而非淘汱現有硬件。同時呼籲其他企業一同面對和解決氣候變化的關鍵問題。

【機迷熱話】FIFA賬戶遭黑客攻擊　EA坦承錯誤並稱將對事件負責

【網絡安全】Wi-Fi路由器爆安全漏洞　影響全球逾百萬家庭（附解決方法）

責任編輯：文睿

另外，三星新推出的中階手機Galaxy S21 FE 5G已公開發售，若準備在踏入2022年買新手機的用戶，也可參考以下實測：

【三星實測】新機搶先玩！三星中階5G機Galaxy S21 FE　香港正式上市（有片）

相關文章

【加密貨幣】Polygon網絡驚天漏洞 官方緊急修補仍損失80萬粒Matic
2022/01/02
【加密貨幣】Polygon網絡驚天漏洞 官方緊急修補仍損失80萬粒Matic
【加密貨幣】Coinbase 2022年十大預測 傳統機構積極介入幣圈
2022/01/02
【加密貨幣】Coinbase 2022年十大預測 傳統機構積極介入幣圈
【網絡安全】SEGA歐洲伺服器「中門大開」　25萬名用戶或受影響
2022/01/03
【網絡安全】SEGA歐洲伺服器「中門大開」　25萬名用戶或受影響
【NFT安全風險】「馬騮NFT」項目損失逾一千萬元　專家：預覽超連結防入侵
2022/01/05
【NFT安全風險】「馬騮NFT」項目損失逾一千萬元　專家：預覽超連結防入侵
【網絡安全】雲端影片平台成播毒工具　地產客戶資料或遭外洩
2022/01/06
【網絡安全】雲端影片平台成播毒工具　地產客戶資料或遭外洩

你可能感興趣

【加密貨幣】Polygon網絡驚天漏洞 官方緊急修補仍損失80萬粒Matic
10:01 2022/01/02
【加密貨幣】Polygon網絡驚天漏洞 官方緊急修補仍損失80萬粒Matic
【加密貨幣】Coinbase 2022年十大預測 傳統機構積極介入幣圈
23:27 2022/01/02
【加密貨幣】Coinbase 2022年十大預測 傳統機構積極介入幣圈
【網絡安全】SEGA歐洲伺服器「中門大開」　25萬名用戶或受影響
12:39 2022/01/03
【網絡安全】SEGA歐洲伺服器「中門大開」　25萬名用戶或受影響
疫情 軟件 硬件 氣候暖化 酒店 黑客 勒索 北歐 挪威 Google

下一篇文章

【即食包商機】晚市禁堂食　市民對即食包、湯包需求增
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美元定存】美元爆加息搶客戰 半年定存最高0.8厘
【美元定存】美元爆加息搶客戰 半年定存最高0.8厘
【港元活期存款】港元活期息最高3.88厘 大小港銀轉戰線吸資
【港元活期存款】港元活期息最高3.88厘 大小港銀轉戰線吸資
【港元定存】港元定存最高5.8厘　5大小行鬥加息
【港元定存】港元定存最高5.8厘　5大小行鬥加息
【Dogecoin】TESLA網店接受狗狗幣付款、狗狗幣曾升約兩成　皮帶扣索價835個狗狗幣
【Dogecoin】TESLA網店接受狗狗幣付款、狗狗幣曾升約兩成　皮帶扣索價835個狗狗幣
【MPF】宏利MPF市佔率27%續稱霸 滙豐仍處次席
【MPF】宏利MPF市佔率27%續稱霸 滙豐仍處次席
【人幣定存】易發發288天人幣定存最高息2.88厘 好意頭存款搶發新年財
【人幣定存】易發發288天人幣定存最高息2.88厘 好意頭存款搶發新年財
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款