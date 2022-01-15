【網絡安全】網絡攻擊使企業癱瘓　北歐連鎖酒店轉用Chrome OS對抗

▲ Nordic Choice Hotels將2,000部電腦瞬間由Windows改為Chrome OS，避開與黑客接觸及避免支付贖金。（法新社資料圖片及Nordic Choice Hotels官方圖片）

疫情下的網絡安全威脅不斷，不少黑客更瞄準大型企業發動攻擊圖利。北歐連鎖精品酒店Nordic Choice Hotels於去年12月遭到勒索軟件攻擊，使受影響的電腦無法正常使用。為了維持酒店如常運作，該企最後決定短時間內，將2,000部電腦瞬間由Windows改為Chrome OS，避開與黑客接觸及避免支付贖金。

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短時間內恢復系統 減少員工工作量

Nordic Choice Hotels最近發表聲明，指去年12月2日酒店系統遭Conti勒索軟件攻擊，內部系統被加密上鎖，前線員工無法取得客人資料，亦不能製作房間匙卡。該企的技術副總裁Kari Anna Fiskvik表示，由於當時有很多客人準備入住，因此他們必須要在短時間內想到解決方案。最後接納同事建議，在24小時內，將首間酒店的電腦由原本的Windows PC轉換為使用Chrome OS。然後再在兩日內，旗下5個國家、212間酒店的2,000部電腦，全數換成了 Chrome OS。

Fiskvik認為， 轉用Chrome OS使公司能在短時間內回愎正常運作，免除使用防病毒軟件進行掃描和清理，重新安裝原始操作系統等的繁複步驟，有助大大減少員工的工作量，對客人的影響也減至最低。

轉用新系統不買新電腦 節省成本減碳排放

另外Nordic Choice Hotels也提到，由於該企轉用新系統和軟件，取代購買全新的電腦，該企節省超過6,000萬挪威克朗（約5,407萬港元）。同時減少了生產和運輸新硬件的能源消耗，從而為地球減少至少1,750噸的二氧化碳排放量，更避免了4噸電子垃圾。據估計，該企原用的電腦的使用壽命，可從轉換軟件中延長約60%。

該企表示，希望其他企業也能透過尋找替代方案，而非淘汱現有硬件。同時呼籲其他企業一同面對和解決氣候變化的關鍵問題。

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責任編輯：文睿

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