【電動車】Tesla擬印度推廣電動車　馬斯克：須克服當地政府很多障礙

▲ Tesla已向印度總理莫迪（圓圖）的辦公室要求，在Tesla進入當地市場之前降低電動車的進口稅，但這舉動已引起不少印度汽車制造商不滿並進行阻撓。（法新社）

Tesla在印度推出電動車的計劃遇上很多挑戰，近日Tesla創辦人兼CEO馬斯克（Elon Musk）就在Twitter表示：「他目前正努力與當地政府磋商，試圖克服這些難關。」

綜合外媒報道，Tesla已向印度總理莫迪（Narendra Modi）的辦公室要求，在Tesla進入當地市場之前降低電動車的進口稅，但這舉動已引起不少印度汽車制造商不滿並進行阻撓。

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Tesla表示，集團計劃今年開始在印度銷售進口電動車。但指印度可算是「世上關稅最高」的國家之一，一些當地企業就反對Tesla的減稅要求，聲稱此舉將阻礙當地制造業的投資發展。

進口汽車需繳納60%至100%關稅

由於進口關稅太高，馬斯克表示對在印度推廣電動車心存疑慮，所以向當地政府尋求「臨時關稅減免」，讓Tesla在印度推出電動車前可以降低稅收。他還表示，「Tesla在印度興建車廠是很有可能的，但前提是，其進口電動車必先在印度取得成功。」

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在印度，進口汽車需要繳納60%至100%關稅。例如一架價值超過4萬美元（約31萬港元）的完整進口汽車（包含成本、保險和運費），就要繳納100%的進口關稅，而低於4萬美元的汽車，則要繳納60%關稅。

責任編輯：陳卓賢