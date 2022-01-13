【法國疫情】參議院支持疫苗護照 待國民議會通過

面對新冠肺炎疫情威脅，法國政府早前推出疫苗護照，等待國會審批。法國參議院周四（13日）凌晨投票，表決支持使用疫苗護照，並將與國會議會（下議院）商討最終版本，最快預料周五（14日）可以通過議案。

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經過兩日相對平淡討論後，法國參議院周四凌晨以249票支持，通過支持法國健康碼轉換為疫苗護照。參議員將與國民議會議員組成聯合委員會，討論最終版本的疫苗護照方案。若雙方達成共識，上下兩院分別可在今明兩日表決通過。

如國會兩院未能就議案達成共識，將發還至兩院重新討論及投票，最終會由國民議會決定為準。

根據議案，法國民眾進入餐廳﹑咖啡廳﹑文化場所或跨州公共交通工具時，需要出示疫苗護照，證明其疫苗接種狀態。屆時，進入上述場所將不再接受檢測陰性結果作為有效證明。

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按照參議院版本，法國只可在全國新冠入院人數達10萬人時才可推行，人數回落後便自動取消。根據法國衛生部現時數據，當地醫院正治理近2.4萬名新冠患者。參議院版本亦只限18歲以上使用，12至17歲青少年仍維持使用健康碼，並接受檢測陰性結果。

共和黨參議員Bruno Retailleau形容新版本大為改善，警告國民議會切勿推翻。左翼社會黨參議院Jean-Pierre Sueur則表示，疫苗護照措施與黨內支持的強制接種接近。

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責任編輯：吳漢培