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【換新鈔】HSBC滙豐首日1.7萬人換新鈔　渣打：逾萬市民網上預約換新鈔、e利是趨普遍

Hot Talk 18:29 2022/01/13

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【換新鈔】HSBC滙豐首日1.7萬人換新鈔　渣打：逾萬市民網上預約換新鈔、e利是趨普遍

三間發鈔行周四（13日）起提供兌換新鈔服務。發鈔行之一的渣打香港表示，首日換新鈔服務安排，錄得過萬個兌換新鈔套裝的網上預約，部分分行的名額更已經爆滿。HSBC滙豐就表示，首日為約1.7萬名經網上預約及即日到場取籌的客戶兌換新鈔。

中銀香港 （02388） 表示，換領新鈔服務整體運作暢順，秩序良好，並會繼續實施分流及防疫措施，全力配合防疫工作，保障市民及員工的健康。此外，又推出「Phone利是」大抽獎，鼓勵市民使用BoC Pay及手機銀行派發電子利是。

一文看清銀行營業時間調整　滙豐、東亞全線分行及中銀恒生部分分行提早至4時關門（不斷更新）｜【下一頁】

HSBC滙豐：換新鈔服務維持至1月31日

因應疫情，多家銀行調整營業時間，滙豐表示，即日至本周六（15日）離島和流動銀行以外的全線分行都會提早於早上8時營業，換新鈔服務及採取分流措施會繼續至1月31日。此外，由1月14日（明天）起，客戶可使用最新版本的滙豐流動理財應用程式，於農曆新年期間隨時隨地向親友派發動畫電子利是。

市民黃太今日到分行領取網上預約的新鈔套裝，並獲贈新春口罩套一個。（渣打提供）

渣打預期今年會有更多人電子派發「E-利是」

渣打表示，個別分行今早7時半起陸續向在場市民派籌，以減少人流聚集和排隊時間。全線分行櫃位於上午8時至10時期間，只提供換領新鈔服務，以縮短客戶輪候時間。截止中午為止，全線分行均未有出現人龍。

渣打銀行分行網絡主管麥中和表示，渣打今年推出網上預訂新鈔套裝大受歡迎，自上周六起已有逾萬名市民完成預約，部分分行預約名額已爆滿。

同時，麥中和指，亦見到電子支付愈來愈普及，截至去年年底，SC Pay「轉數快」的交易量按年增加超過70%，預期今年會有更多人以電子支付形式向親友派發E-利是。

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