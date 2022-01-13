【換新鈔】渣打：過萬名市民經網上預約換新鈔　料今年e利是更普遍

▲ 市民黃太今日到分行領取網上預約的新鈔套裝，並獲贈新春口罩套一個。（渣打提供）

三間發鈔行今日起提供兌換新鈔服務。發鈔行之一的渣打香港表示，首日兌換新鈔服務安排大致暢順。渣打銀行分行網絡主管麥中和表示，已錄得過萬個兌換新鈔套裝的網上預約，部分分行的名額更已經爆滿。

一文看清銀行分行服務調整 滙豐、東亞全線分行及中銀恒生部分分行提早至4時關門（不斷更新）｜【下一頁】

渣打表示，個別分行今早7時半起陸續向在場市民派籌，以減少人流聚集和排隊時間。全線分行櫃位於上午8時至10時期間，只提供換領新鈔服務，以縮短客戶輪候時間。截止中午為止，全線分行均未有出現人龍。

麥中和表示，渣打今年推出網上預訂新鈔套裝大受歡迎，自上周六起已有逾萬名市民完成預約，部分分行預約名額已爆滿。

同時，麥中和指，亦見到電子支付愈來愈普及，截至去年年底，SC Pay「轉數快」的交易量按年增加超過70%，預期今年會有更多人以電子支付形式向親友派發E-利是。

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