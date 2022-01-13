  • 17°C
香港時間 : 2022113日 (四) 20:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【孫子市法】北水流入支持足 通脹贏家齊跑出

iMTV＋ 19:30 2022/01/13

分享：

其他股評時段:

0:10 大市反彈
1:55 北水流入
2:15 新經濟股 阿里 騰訊
4:30 港股見底
5:00 美國CPI 加息 銀行股
7:00 科技股
8:55 5 滙豐
10:55 內銀股 中信銀行
11:35 3968 招行
18:25 1918 融創中國
18:45 3383 雅居樂
19:30 2007 碧桂園
20:30 1109 華潤置地
22:00 油股
22:10 883 中海油 中石油 中石化
27:10 Q&A

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

 

【請將 iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#iMoney網站: imoneymag.com

#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+ 

#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription

欄名 : 孫子市法

最新專欄文章 更多

【孫子市法】債息急升美股瀉 港股倒升有玄機?
2022/01/06
【孫子市法】債息急升美股瀉 港股倒升有玄機?
【孫子市法】港股由頭跌至尾 網股表現排包尾
2021/12/30
【孫子市法】港股由頭跌至尾 網股表現排包尾
【孫子市法】騰訊歡喜京東愁 反彈乏力得收爐
2021/12/23
【孫子市法】騰訊歡喜京東愁 反彈乏力得收爐
【孫子市法】儲局鷹加制裁聲 港股穿底後倒升
2021/12/16
【孫子市法】儲局鷹加制裁聲 港股穿底後倒升
【孫子市法】升市成交不配合 下周兩事定方向
2021/12/09
【孫子市法】升市成交不配合 下周兩事定方向
新經濟股 桂園 見底 石油 港股 碧桂園 加息 滙豐控股（00005） 美國 新經濟

上一篇文章

【絕世好老闆】帝盛酒店邱詠筠為感謝報答員工 派2個月發花紅兼加薪

下一篇文章

【智能身份證】入境處宣布新智能身份證換領詳情 第五期換領將於4月展開
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【樓市熱話】大埔半新盤車位 月租開價7000惹熱議 新屋苑愈租愈貴 以後搭的士更化算？
【樓市熱話】大埔半新盤車位 月租開價7000惹熱議 新屋苑愈租愈貴 以後搭的士更化算？
【換利是錢】明日起可網上預約換新鈔　一文了解三間銀行安排詳情
【換利是錢】明日起可網上預約換新鈔　一文了解三間銀行安排詳情
【多圖】上車客趁疫情出門搵平盤　510萬買嘉湖池景實用兩房　業主放盤僅一周減足4次價
【多圖】上車客趁疫情出門搵平盤　510萬買嘉湖池景實用兩房　業主放盤僅一周減足4次價
【二手成交】怕樓市出事　趁仲有賺即賣樓套現　現搬回與家人同住
【二手成交】怕樓市出事　趁仲有賺即賣樓套現　現搬回與家人同住
【理財熱話】港男月入3萬卻是月光族 開支包括「陪女朋友費」 銀行存款僅5位數 嘆「唯一儲到錢的竟是MPF戶口」
【理財熱話】港男月入3萬卻是月光族 開支包括「陪女朋友費」 銀行存款僅5位數 嘆「唯一儲到錢的竟是MPF戶口」
【iM驗樓】新婚夫婦首次置業 750萬買康城SEA TO SKY兩房單位 漏風窗及斜地板成最大扣分位
【iM驗樓】新婚夫婦首次置業 750萬買康城SEA TO SKY兩房單位 漏風窗及斜地板成最大扣分位
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款