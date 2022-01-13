【筍工推介】郵政署招聘銷售經理　主要負責電子商務方案　月薪逾4.2萬元

電子商務已成趨勢，公營機構都需要投入這方面的資源。郵政署近日招聘銷售經理，主要負責處理電子商務方案，推廣香港郵政的產品及服務，拓展新業務等等。合約為期兩年，年薪按銷售業績及所達的工作目標發放，最高可達85萬元，包括基本月薪為42,500元。有意者可瀏覽以下圖片，了解詳細入職條件及工作內容。申請將於本月24日截止，申請人須注意只可以郵寄方式遞交申請。

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入職條件：

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職責：

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申請手續：

申請人須於2022年1月24日或之前，把填妥的申請表格[G.F. 340（3/2013修訂版）]連同履歷表和過往及現時任職工作的詳細職責說明，郵寄至中環康樂廣場2號香港郵政總部4樓招聘組，或投入設於香港中環康樂廣場2號郵政總局一樓的投遞箱；投遞箱開放時間：星期一至五上午7時30分至下午6時30分，星期六上午7時30分至下午1時30分(星期日及公眾假期除外)。

申請表格可於民政事務總署轄下各區民政事務處或勞工處各就業中心索取，亦可從公務員事務局網站下載。申請人如未填妥申請表格，或未有夾附履歷表及所需證明文件，其申請將不獲考慮。

獲取錄的申請人預計於2022年3月至4月上任。如在截止申請日期起計8個星期內未獲邀參加面試，即當作落選論。

聯絡地址：中環康樂廣場2號香港郵政總部4樓招聘組

查詢電話：2921 2975

截止申請日期(日/月/年) ：24/01/2022 18:00:00

部門網址：http://www.hongkongpost.hk

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