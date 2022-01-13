▲ 【手遊數據】騰訊《PUBG》蟬聯12月全球最賺錢手遊 上月總收入約19億港元 《王者榮耀》吸金力下滑至第5位

市場研究機構Sensor Tower 發表報告指，2021年12月全球量吸金手遊為騰訊 （00700） 旗下食雞遊戲《PUBG Mobile》，上月總收入達到2.44億美元（約19.0億港元），按年增長約36.7%，其次為米哈遊（miHoYo）旗下RPG手遊《原神》（Genshin Impact），12月總收入約1.343億元（約10.5億港元）。不過上月來自蘋果（美：AAPL）App Store 及Alphabet（美：GOOGL）Google Play 的全球手遊總收入按年跌近2%至74億美元（約577.2億港元）。

上月繼續奪冠手遊《PUBG Mobile》的總收入中，約68.3%來自中國玩家；約 6.8%來自美國玩家；約5.5%來自土耳其玩家。亞冠手遊《原神》的總收入中，約28%來自中國玩家。 第三位為Roblox Corporation 的開放線上手遊《Roblox》，騰訊另一皇牌手遊《王者榮耀》則由11月時的第3位下滑至上月的第5位。

相關文章：

【手遊股】中手遊推4萬枚NFT仙劍角色徽章 股價升3%

【年度回顧】字節跳動TikTok去年下載量再稱霸全球 東南亞騰訊SEA《Garena Free Fire》手遊領域稱冠

【互聯網監管】中國手遊第三季銷售收入達555億人幣、按年增9% 長壽手遊營收按季下滑

記者：李哲毅