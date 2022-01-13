【虛擬銀行】Mox送推薦現金獎賞　好友憑推薦碼申請Mox Credit兼累積消費200元即送

▲ Mox送現金獎賞，條件是邀朋友加入並憑推薦碼申請Mox Credit兼累積消費200元。

虛擬銀行Mox推出推薦共賞計劃，農曆新年期間，用戶邀請5位朋友加入Mox，而且憑推薦碼在成功開戶當天及其後30天內，申請Mox Credit且達到200元的累積消費要求，即可獲贈合共1000元現金獎賞。

獲推薦好友在推廣期內以用戶的邀請碼在Mox成功開戶，並於他們開戶當天及其後30天內，從他們的Mox戶口或使用Mox Credit以電子或實體Mox Card，消費滿200元，現金獎賞會直接存入各自戶口。在網上或實體商戶，或透過Apple Pay或Google Pay的合資格消費，均可賺取獎賞。倘用戶成功推薦6位或以上的好友，更可就每個成功推薦，繼續無限次賺取100元獎賞。

好友開戶後即使沒有申請Mox Credit，但有以Mox戶口消費扣賬滿200元，對方仍可賺取50元現金。

上述推薦共賞計劃有效期至2月28日。另外，好友被推薦人成功推薦後，將不能再被另一推薦人推薦。

相關文章﹕

【虛擬銀行｜現金回贈】聖誕旺季消費多點買最抵？ Mox刮刮卡最多回贈800元、WeLab推10%回贈

【虛擬銀行】Mox客戶數目突破20萬 半年間增長一倍

【虛擬銀行】Mox落實更換舵手 胡博思接替顧海出任Mox行政總裁