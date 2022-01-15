宏利香港貼心危疾醫療計劃　積極創新保障客戶身心

獎項：最佳醫療保障、最佳自願醫保、最佳危疾保障、最創新產品



突如其來的新冠疫情，令大眾更注重個人和家庭的健康，為使客戶獲得更周全和適切的保障，宏利香港不斷優化旗下產品，並推出多項嶄新的醫療健康保障計劃。憑藉具優勢的產品設計，該公司在「優秀保險企業大獎2021」中獲頒多個獎項，反映其產品和服務深受市場肯定。



宏利香港在「優秀保險企業大獎2021」中分別獲頒多個獎項，其中與醫療健康保障相關的獎項包括：「最佳醫療保障」、「最佳自願醫保」、「最佳危疾保障」，以及「最創新產品」。對於公司的產品廣受市場歡迎，宏利香港首席產品總監兼康健主管紀榮道表示，作為具市場領導地位的健康保障專家，宏利香港深明市民在疫情下更需要周全的健康保障和支援，因此先後推出多項貼心產品和服務。

▲ 宏利香港首席產品總監兼康健主管紀榮道表示：「宏利作為康健專家，我們會以全方位方案為港人提供切合不同需要的支援。」

兩旗艦危疾保 延伸至危疾以外周全而持續的保障



香港人向來注重健康，而疫情的出現更令人關注危疾保障的重要性。根據宏利香港於2020年中進行的客戶調查顯示，持有危疾計劃的人士當中，有34%人表示可能會在未來6個月加購危疾保障¹。



基於危疾復發及存活率有所提高，加上治療費用高昂，每次復發均有可能為患者帶來沉重經濟負擔，宏利香港於2020年推出兩款危疾保障計劃——「活耀人生危疾保2」及「活耀人生危疾保2（加強版）」，涵蓋多達112種危疾及疾病，而保障期更高達100歲。



額外保障 康復路上持續支援



紀榮道表示，上述兩款計劃除為客戶提供周全而持續的保障，涵蓋癌症、心臟病和中風等危疾外，更具有一系列創新特色。「計劃包括為患上危疾後嚴重影響日常生活的傷殘，提供市場首創的額外100%保障，以及就深切治療住院提供保障，涵蓋受傷及將來未知疾病²。」



他舉例指出，從首次嚴重危疾索償後180日起計，如受保人連續180日或以上無法進行6項「日常生活之活動」包括沐浴、更衣、行動、移動、如廁和進食的其中兩項或以上，並且在整個活動過程中需要他人從旁協助，計劃便可為受保人提供相當於名義金額100%的生活守護保障。



宏利晉悅 全數賠償主要醫療費用



在幫助市民應對危疾威脅的同時，宏利香港亦了解港人對優質醫療服務的需求，並深明不斷上升的醫療成本為不少港人帶來財政壓力，宏利香港於2020年推出「宏利晉悅自願醫保靈活計劃」（「宏利晉悅」），為客戶提供周全及終身保證續保的醫療保障。



紀榮道表示，作為自願醫保產品，投保人除可透過「宏利晉悅」就已繳保費申請稅務扣減，每年可作稅務扣減的保費上限為每名受保人8,000港元外，更可享多元化保障。「『宏利晉悅』除為受保人提供終身每年保證續保，受保人更可於香港、澳洲及新西蘭接受治療時入住半私家房，或於世界各地其他地方入住標準私家房。假如客戶因面對壓力或其他狀況而於香港醫院接受精神科治療，『宏利晉悅』更可作出全數賠償，毋須為財政負擔而增添憂慮。」紀榮道說。



踏入2022年，宏利將會慶祝在港開業125周年。談及未來的發展方向，紀榮道強調，宏利香港會繼續聆聽客戶的需要，在致力優化現有產品的同時，積極開發新產品，為客戶提供切合他們所需的創新產品與服務。「宏利作為康健專家，我們會以全方位方案為港人提供切合不同需要的支援，並透過ManulifeMOVE計劃以保費折扣鼓勵客戶投入健康活力生活。」

▲ 宏利在今屆大獎中憑健康保障相關產品贏得多個獎項。圖為宏利人壽保險（國際）有限公司康健產品及供應商管理助理副總裁黎穎儀從iMoney智富執行主編柯慧琳（上）及香港經濟日報總經理兼副社長陳麗珠手中接過有關獎項。

有關以上產品的進一步資料，請參閱產品單張或瀏覽：www.manulife.com.hk。以上內容並未載有保單的所有條款，而完整條款載於有關之保單文件中。



¹ 資料來源：宏利香港消費者情緒/行為調查（2020年6月），調查以網上形式訪問了約1,000位年齡達18歲或以上的消費者。

² 「生活守護保障」 及 「深切治療保障」 須符合特定條件。



（特約）