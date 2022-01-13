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長沙灣映築示範單位　322呎間出實用四正兩房　露台自帶摺疊式晾衫架

股樓投資 16:42 2022/01/13

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由恒地及市建局合作發展的長沙灣新盤映築開放示範單位予傳媒。是次開放的示範單位以項目35樓F室為藍本搭建，實用面積為322平方呎，兩房間隔，為無改動（交樓標準）單位。 

單位不設玄關，入門直達長方形客飯廳，外連22平方呎露台，增強室內通風及採光。此外露台亦備有摺疊式晾衣架，使用時可輕易拉出，操作簡便。單位不設工作平台，冷氣機、煤氣爐等電器排氣位則於露台上方。 

兩間睡房以橫向排列，分別位於客飯廳兩側，坐向及景觀亦與客飯廳相同。睡房皆為方形開則，間隔四正，並設大玻璃窗。其中，面積較大的主人房預留衣櫃位，位置較為寬敞。 

映築兩房示範單位

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同場加映︰【溫股知新】重溫見底指標 升勢漸趨全面？

大門左側轉角位為開放式廚房，附有齊全廚具、電器等，工作台面呈曲尺形設計，增加實用空間。此外，大門右側為廁所，備有淋浴間。 

恒地營業（一）部總經理林達民表示，映築首張價單位最快於明天（14日）推出，首批單位不少於68伙，價格會參考市區優質樓盤定價。 

林達民又指，項目示範單位位於尖沙咀美麗華廣場一期5樓，已開放予恒地會會員參觀，稍後將會開放予公眾。他指出，集團相當關注疫情發展，為保障買家及代理健康，售樓處設有紅外線體溫偵測等設施，並會嚴格遵守四人限聚令及加強消毒工作。

映築會所設備及大樓外貌

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同場加映︰【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

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撰文 : 謝昕蕎

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