【理財智慧】何謂獨立理財顧問?3

一打開不同的招聘網頁，都會有不少與金融行業有關的招聘廣告，但當中總會有幾個正在招聘「獨立理財顧問」一職。同樣，也有不少公司開始在大學進行「招兵買馬」，希望學生畢業前提早適應環境。但到底什麼是理財顧問? 到底與普通的經紀有什麼分別? 他們如何獨立地為客人提供服務? 希望透過文章可以讓讀者更了解獨立理財顧問一職，找到合適的理財服務。

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獨立理財顧問

獨立理財顧問(Independent Financial Advisor)，其實大多的理財顧問即是中介人(broker)，他們的主要工作不是銷售產品，而是按照客人的財務需要，提供理財、保險和稅務建議，以達成客人的理財目標。獨立理財顧問的優勢是「獨立性」和被動性，有別於保險公司經紀可能只能主動地銷售其公司的產品，他們的優勢可以客觀地為客人揀選最合適的理財產品。以保險產品或基金產品為例，每間保號都有其主打產品，而獨立理財顧問便可以為客人提供更多的選擇。

再以較生活的例子作比較，獨立理財顧問便是一間豐澤、經紀便是一間蘋果手機店，前者可以賣不同品牌的手機，他也可以幫客戶比較不同手機的功能、價格等；相反，後者只能賣蘋果品牌的手機，因此他對於自家的產品了解更深入。在送修或跟進服務方面，後者可以直接聯絡公司，而前者只能幫客戶聯絡公司。

收費

他們的服務大多不會額外收費，主要是兩個渠道：佣金和年費。以佣金為例，如果有客戶透過獨立理財顧問購買理財產品 (保險產品或基金產品)，產品的公司便會支付佣金予理財顧問，因此客人不需要額外支付費用或佣金；以後者而言，不少資產管理公司以Asset Under Management (AUM)為員工的收入，以員工管理的資產的百分比作為薪金。

是否真獨立

由於不同的產品給予獨立理財顧問的佣金有不同，因此可能會影響其獨立性，因此作為一個稱職的獨立理財顧問需要應以客人的利益為先。同樣地，有別於一般的保險經紀，獨立理財顧問需要認識市面上不同類型的產品和其優劣，在知識上、產品的層面上了解更多，有助客戶更全面了解不同類型的市場產品，提供更全面的投資意見。

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記者：陳佳恩