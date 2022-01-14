  • 17°C
香港時間 : 2022114日 (五) 17:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【理財智慧】何謂獨立理財顧問?到底有咩理財服務可以做到?

理財智慧 11:46 2022/01/14

分享：

一打開不同的招聘網頁，都會有不少與金融行業有關的招聘廣告，但當中總會有幾個正在招聘「獨立理財顧問」一職。同樣，也有不少公司開始在大學進行「招兵買馬」，希望學生畢業前提早適應環境。但到底什麼是理財顧問? 到底與普通的經紀有什麼分別? 他們如何獨立地為客人提供服務? 希望透過文章可以讓讀者更了解獨立理財顧問一職，找到合適的理財服務。

同場加映: 【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

獨立理財顧問

獨立理財顧問(Independent Financial Advisor)，其實大多的理財顧問即是中介人(broker)，他們的主要工作不是銷售產品，而是按照客人的財務需要，提供理財、保險和稅務建議，以達成客人的理財目標。獨立理財顧問的優勢是「獨立性」和被動性，有別於保險公司經紀可能只能主動地銷售其公司的產品，他們的優勢可以客觀地為客人揀選最合適的理財產品。以保險產品或基金產品為例，每間保號都有其主打產品，而獨立理財顧問便可以為客人提供更多的選擇。

再以較生活的例子作比較，獨立理財顧問便是一間豐澤、經紀便是一間蘋果手機店，前者可以賣不同品牌的手機，他也可以幫客戶比較不同手機的功能、價格等；相反，後者只能賣蘋果品牌的手機，因此他對於自家的產品了解更深入。在送修或跟進服務方面，後者可以直接聯絡公司，而前者只能幫客戶聯絡公司。

收費

他們的服務大多不會額外收費，主要是兩個渠道：佣金和年費。以佣金為例，如果有客戶透過獨立理財顧問購買理財產品 (保險產品或基金產品)，產品的公司便會支付佣金予理財顧問，因此客人不需要額外支付費用或佣金；以後者而言，不少資產管理公司以Asset Under Management (AUM)為員工的收入，以員工管理的資產的百分比作為薪金。

是否真獨立

由於不同的產品給予獨立理財顧問的佣金有不同，因此可能會影響其獨立性，因此作為一個稱職的獨立理財顧問需要應以客人的利益為先。同樣地，有別於一般的保險經紀，獨立理財顧問需要認識市面上不同類型的產品和其優劣，在知識上、產品的層面上了解更多，有助客戶更全面了解不同類型的市場產品，提供更全面的投資意見。

 

同場加映: 【溫股知新】重溫見底指標 升勢漸趨全面？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳佳恩

 

財務自由 財富及資產管理 基金 保險公司 保險經紀 銷售 保險產品 金融 行業
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【樓市熱話】大埔半新盤車位 月租開價7000惹熱議 新屋苑愈租愈貴 以後搭的士更化算？
【樓市熱話】大埔半新盤車位 月租開價7000惹熱議 新屋苑愈租愈貴 以後搭的士更化算？
【二手成交】怕樓市出事　趁仲有賺即賣樓套現　現搬回與家人同住
【二手成交】怕樓市出事　趁仲有賺即賣樓套現　現搬回與家人同住
【多圖】上車客趁疫情出門搵平盤　510萬買嘉湖池景實用兩房　業主放盤僅一周減足4次價
【多圖】上車客趁疫情出門搵平盤　510萬買嘉湖池景實用兩房　業主放盤僅一周減足4次價
【換利是錢】明日起可網上預約換新鈔　一文了解三間銀行安排詳情
【換利是錢】明日起可網上預約換新鈔　一文了解三間銀行安排詳情
【專家教路】安心出行設定離開時間 免因忘記登出被送往強檢
【專家教路】安心出行設定離開時間 免因忘記登出被送往強檢
長沙灣映築示範單位　322呎間出實用四正兩房　露台自帶摺疊式晾衫架
長沙灣映築示範單位　322呎間出實用四正兩房　露台自帶摺疊式晾衫架
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款