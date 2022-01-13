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【電動汽車】Tesla安全再響警報？19歲黑客稱發現漏洞可遠程控制開車

理財智慧 16:52 2022/01/13

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一名年僅19歲的德國黑客，近日指Tesla電動車的安全系統存在漏洞，讓他成功破解系統並得以控制來自全球13個國家多達25輛Tesla電動車。事件曝光後，Tesla電動車的安全問題再度引起關注，據知Tesla公司（美：TSLA）已經聯絡上這位黑客以調查事件，但該公司暫時未有回應。

【青姐話】金融豬肉即食麵   基建水泥多概念

該位黑客名為David Colombo，在其Twitter簡介中亦自稱為IT安全專家。他指出能夠控制的部分，包括關閉哨兵模式（Sentry Mode）、解鎖並打開汽車門窗，以及在沒有鑰匙下啟動汽車。此外他還可以查詢汽車的確實位置、查看車上是否有司機，甚至是播放車上的YouTube音樂或控制車頭燈。

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他指出事件的嚴重性：假如汽車在高速公路時被遠端控制播放全音量音樂，或是打開窗戶或車門，後果或會不堪設想。不過David Colombo強調他沒有惡意，只是想提醒Tesla公司防止同類事件發生，他亦未有公開透露任何有關軟件漏洞的詳細訊息。

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責任編輯：嚴浩文

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