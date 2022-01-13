【港元活期存款】港元活期息最高3.88厘 大小港銀轉戰線吸資

▲ 最近大小港銀由港元定存轉戰場，搶攻包括活期息的儲蓄存款。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

近期大小港銀轉戰線，由港元定期存款轉攻活期息，單以4間已出招的銀行比併，當中以信銀國際的儲蓄年利率最高有3.88厘，在紅簿仔幾近零息下最吸睛。而活期息的新戰場甚至連大行也應戰，花旗以3厘息搶攻、恒生 （00011） 更達3.8厘，較素來打高息牌的虛擬銀行天星的3.6厘高。

綜觀各行享特惠息的詳情，例如信銀國際的特惠息屬遞增式存款，全期息率共分3期，玩法是全新客戶至少存入1萬元，並登記為大富翁存款，由登記日至2月底的息率為0.18厘，第2個月為0.28厘，鎖足3個月在最後一期才享3.88厘。

3個月港元定存最高息0.8厘【下一頁】

而花旗銀行的高息玩法較簡單，由即日起至農曆年廿九（1月31日）， 全新Citi Plus客戶存入新資金，首5萬元存款可享額外3厘儲蓄年利率，但優惠名額有限，先到先得。

那邊廂，恒生最近推出「迎新接Rate」計劃，全新客戶開立Signature優卓理財戶，首50萬元的合資格存款，可享額外港元儲蓄年利率3.8厘。若符合其他連串額外要求，有機會再享2.5萬元獎賞，且可參加迎新抽獎，贏取38888元。至於其他理財戶，例如優越及優進理財新客，恒生亦提供港元儲蓄年利率2.8厘，條款相若。

此外，傳統銀行齊作新年第一擊，猛搶活期息，小米 （01810） 旗下的虛擬銀行天星（Airstar Bank），則另有計劃，針對成功開戶的追息族，首兩萬元享3.6厘活期息，雖然虛銀的息率並非最高，但卻保證3個月內的利率不變。

專家認為，活期息成市場新寵，因閒資不像定期存款被綁死，投資者可隨時調資作炒股等其他用途。而分析普遍預計，本港低息環境至少持續大半年，因美國加3至4次息，港息才跟加。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，由於美國公布去年12月份失業率出乎意料地從4.2%降至3.9%，大多數聯儲局官員或得出結論，充分就業已經達到，所以預計聯儲局於3月加息，2022年將加息4次。且料6月議息會議時，宣布7月開始正式縮減資產負債表。

更多【高息定存】文章

相關文章：【人幣定存】易發發288天人幣定存最高息2.88厘 好意頭存款搶發新年財

【換新鈔】一文看清發鈔行換新鈔安排 滙豐推自訂賀詞電子利是應節、渣打利物浦「助陣」

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪