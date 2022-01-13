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【TSLA】馬斯克3年前許願拓展印度未成功　歸咎於一個重大原因

股市 16:43 2022/01/13

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【TSLA】馬斯克3年前許願拓展印度未成功　歸咎於一個重大原因

Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）早於2019年就表示，想在印度銷售Tesla汽車，惟三年後，馬斯克仍未能實踐願望。馬斯克周四在Twitter上回覆網民查詢時表示，目前Tesla仍面臨與印度政府的挑戰。

Twitter其中一位網民開帖文指，問馬斯克進軍印度的大計何時有進展，他認為Tesla汽車非常棒，值得出現在世界上每個角落。帖文得到馬斯克親自回覆，馬斯克指，仍面對很多政府的挑戰（Still working through a lot of challenges with the government）。

大摩上調Tesla目標價至1300美元　因加速領先電動車同業，可看【下一頁】

馬斯克所指的挑戰是印度政府對進口汽車徵收的超高關稅。現時，印度對進口汽車徵收60至100%的關稅；對成本、保險和運費（CIF）價值超過4萬美元的全進口汽車徵收100%進口關稅；而對成本低於該金額的汽車則徵收60%關稅。

馬斯克與印度政府談判多年

Tesla曾敦促印度總理莫迪削減進口關稅，雙方多年來一直就此談判，惟仍未有共識。印度政府要求Tesla擴大在本地採購，避免在當地銷售中國生產的汽車，並分享詳細的製造計劃；馬斯克則要求降低關稅，以便Tesla可以更便宜的價格進口汽車。

馬斯克曾表示，希望可以盡快在印度推出汽車，但印度的進口關稅為主要國家中最高，令他對此有保留。馬斯克更指，Tesla很有可能在印度設廠，但前提是其要先成功在印度進口汽車。

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