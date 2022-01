▲ 【TSLA】馬斯克3年前許願拓展印度未成功 歸咎於一個重大原因

Tesla(美:TSLA)創辦人馬斯克(Elon Musk)早於2019年就表示,想在印度銷售Tesla汽車,惟三年後,馬斯克仍未能實踐願望。馬斯克周四在Twitter上回覆網民查詢時表示,目前Tesla仍面臨與印度政府的挑戰。

Twitter其中一位網民開帖文指,問馬斯克進軍印度的大計何時有進展,他認為Tesla汽車非常棒,值得出現在世界上每個角落。帖文得到馬斯克親自回覆,馬斯克指,仍面對很多政府的挑戰(Still working through a lot of challenges with the government)。

馬斯克所指的挑戰是印度政府對進口汽車徵收的超高關稅。現時,印度對進口汽車徵收60至100%的關稅;對成本、保險和運費(CIF)價值超過4萬美元的全進口汽車徵收100%進口關稅;而對成本低於該金額的汽車則徵收60%關稅。

馬斯克與印度政府談判多年

Tesla曾敦促印度總理莫迪削減進口關稅,雙方多年來一直就此談判,惟仍未有共識。印度政府要求Tesla擴大在本地採購,避免在當地銷售中國生產的汽車,並分享詳細的製造計劃;馬斯克則要求降低關稅,以便Tesla可以更便宜的價格進口汽車。

馬斯克曾表示,希望可以盡快在印度推出汽車,但印度的進口關稅為主要國家中最高,令他對此有保留。馬斯克更指,Tesla很有可能在印度設廠,但前提是其要先成功在印度進口汽車。

