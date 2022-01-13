【智能身份證】入境處宣布新智能身份證換領詳情 第五期換領將於4月展開

入境事務處於本月12日（周三）宣布新智能身份證第五周期換領詳情，其中1989至1991年出生的香港居民須於4月4日至6月10日到智能身份證換領中心辦理換證手續。

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此周期的換領安排還包括1992至1995年出生者，他們須於6月11日至9月7日換證；1996至2000年出生者緊隨其後，換證期為9月8日至12月10日。至於1954年或之前出生的人士則可於4月4日至明年1月14日期間換證。此外，入境處提醒1980至1982年出生並持有舊款智能身份證的市民，其所屬的換證期本月18日完結，仍未換證者應盡早辦理有關手續。

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合資格人士可利用入境處流動應用程式、登入網站或致電24小時熱線2121 1234預約辦理換證手續。入境處設有關愛安排，每名合資格換證人士可攜同最多兩名65歲或以上親友和最多兩名殘疾人士一同換證。而4月4日起，所有65歲或以上合資格人士可選擇自行前往換證中心換證，或由其他合資格者陪同換證。市民若於換證限期內不在香港，可在返港後30天內補辦換證手續。

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記者：鄭日棱