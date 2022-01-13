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【兼職筍工】家福會請兼職送飯員 負責提供送飯服務予長者及有需要人士 時薪60元

理財智慧 16:29 2022/01/13

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香港家庭福利會請兼職送飯員，時薪60元，需達小六程度，主要負責提供送飯服務予長者及有需要人士，工作時間為上午11時至中午12時45分及下午4時至下午5時30分, 每週工作6天, 每星期工作不超過18小時, 需輪休，而星期日和公眾假期需輪班工作。

同場加映：【溫股知新】重溫見底指標 升勢漸趨全面？

入職條件：

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    +6

主要職責：

    點擊圖片放大
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    +3

申請須知 :可傳真(27564948)/電郵(eklnntkh@hkfws.org.hk)/郵寄(郵寄地址:九龍牛頭角樂華(南)邨展華樓141-150號地下)履歷表給香港家庭福利會。如要索取收集個人資料聲明, 請與黃先生(Fax/Email/Post)聯絡。

 

【合約工略】水務署請合約公共關係主任 主要推行公共關係節目 月薪3萬至3.3萬元 【下一頁

【合約工略】庫務署請合約文員 負責一般文書職責 月薪1.5萬元 【下一頁

 

同場加映：【青姐話】金融豬肉即食麵 基建水泥多概念

 

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責任編輯：羅浩濂

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