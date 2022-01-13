【個人電腦】IDC：去年全球PC出貨量近3.49億部　創近10年新高　聯想蟬聯冠軍（附排行榜）

▲ 【個人電腦】IDC：去年全球PC出貨量近3.49億部 創近10年新高 聯想蟬聯冠軍

市場研究機構IDC發表報告指，2021年全球個人電腦（PC）出貨量達3.488億部，按年增長 14.8%，是自2012年以來最高的PC出貨量水平，創下近10年新高，聯想 （00992） 繼續成為全球PC出貨量年度冠軍，IDC預計，去年受限於供應短缺持續，而且物流仍具挑戰，故2021年PC市場規模原本應該可以更大，認為PC供應繼續受到限制，尤其是在需求最強勁的商務領域。

上季全球PC出貨量約9270 萬部，按年增長 1.0%。IDC移動和消費設備追踪器研究經理Jitesh Ubrani分析指，去年新興市場消費者以及全球商業企業對PC需求上季保持強勁，但供應是一個關鍵因素，雖然部分發達市場的消費者及教育的PC需求逐漸減少，但整體PC市場規模較疫情前處於更高水平。

IDC 設備和消費者研究集團副總裁Tom Mainelli表示，充滿挑戰物流環境，加上持續的供應短缺，意味著 PC 市場原本應該可以更大，許多PC買家在年底前仍在等待廠商PC 訂單發貨，預計今年上半年PC供應將繼續受到限制，尤其是商業領域。

2021 年全球傳統 PC 出貨量 排名 品牌 2021年出貨量（萬部） 按年變幅（%） 2021年市佔率（%） 按年變幅（百分點） 1 聯想 8193.5 +14.1 23.5 +0.1 2 惠普 （HP，美：HPQ） 7410.4 +9.3 21.2 +1.1 3 戴爾（DELL） 5930.3 +17.9 17.0 -0.4 4 蘋果（APPLE，美：AAPL） 2777.5 +22.1 8.0 -0.5 5 宏碁（Acer，台：2352） 2390.6 +14.0 6.9 無變化 - 其他 8177.7 +16.5 23.4 -0.3 總計 3.48億部 +14.8 100 不適用

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記者：李哲毅