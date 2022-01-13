【個人電腦】IDC：去年全球PC出貨量近3.49億部 創近10年新高 聯想蟬聯冠軍（附排行榜）
股市 16:11 2022/01/13
市場研究機構IDC發表報告指，2021年全球個人電腦（PC）出貨量達3.488億部，按年增長 14.8%，是自2012年以來最高的PC出貨量水平，創下近10年新高，聯想 （00992） 繼續成為全球PC出貨量年度冠軍，IDC預計，去年受限於供應短缺持續，而且物流仍具挑戰，故2021年PC市場規模原本應該可以更大，認為PC供應繼續受到限制，尤其是在需求最強勁的商務領域。
蘋果穩佔全球可穿戴設備出貨量首位【下一頁】
上季全球PC出貨量約9270 萬部，按年增長 1.0%。IDC移動和消費設備追踪器研究經理Jitesh Ubrani分析指，去年新興市場消費者以及全球商業企業對PC需求上季保持強勁，但供應是一個關鍵因素，雖然部分發達市場的消費者及教育的PC需求逐漸減少，但整體PC市場規模較疫情前處於更高水平。
IDC 設備和消費者研究集團副總裁Tom Mainelli表示，充滿挑戰物流環境，加上持續的供應短缺，意味著 PC 市場原本應該可以更大，許多PC買家在年底前仍在等待廠商PC 訂單發貨，預計今年上半年PC供應將繼續受到限制，尤其是商業領域。
|2021 年全球傳統 PC 出貨量
|排名
|品牌
|2021年出貨量（萬部）
|按年變幅（%）
|2021年市佔率（%）
|按年變幅（百分點）
|1
|聯想
|8193.5
|+14.1
|23.5
|+0.1
|2
|惠普 （HP，美：HPQ）
|7410.4
|+9.3
|21.2
|+1.1
|3
|戴爾（DELL）
|5930.3
|+17.9
|17.0
|-0.4
|4
|蘋果（APPLE，美：AAPL）
|2777.5
|+22.1
|8.0
|-0.5
|5
|宏碁（Acer，台：2352）
|2390.6
|+14.0
|6.9
|無變化
|-
|其他
|8177.7
|+16.5
|23.4
|-0.3
|總計
|3.48億部
|+14.8
|100
|不適用
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記者：李哲毅