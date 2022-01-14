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【虛擬銀行】螞蟻銀行拒燒銀紙吸客　推「東主貸」針對小微企、強調可持續業務模式

Hot Talk 13:00 2022/01/14

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螞蟻銀行（香港）行政總裁梁妍勛指，該行採取較可持續的業務模式，惟承認推產品步伐較慢。

虛擬銀行提供割喉式優惠吸客幾乎已是定律，不過螞蟻集團旗下虛擬銀行螞蟻銀行，則似乎未有積極跟隨。螞蟻銀行（香港）行政總裁梁妍勛指，該行採取較可持續的業務模式，惟承認推產品步伐較慢。

梁妍勛表示，該行不會如個別虛銀般「先acquire（獲得）個客，再睇吓有乜野適合產品。」，而是針對目標客群提供他們所需產品，指後者屬較可持續的業務模式。她解釋，由於要設計出與別不同的產品，需大量前期投入與時間，故該行推新產品步伐明顯較慢，但強調銀行是長線生意，該行暫時亦無預測何時達致收支平衡。她又透露，雖然螞蟻銀行一直嚴控成本，現階段仍計劃擴充風險及技術部門的人手。

去年獲螞蟻集團增加1億美元資本投入

螞蟻銀行早前針對中小企東主，推出無抵押個人循環貸款「東主貸」。梁妍勛透露，推出後接獲不少查詢，主要是民生類公司，如零售、餐飲及物流業。她續指，與一般個人貸款不同，「東主貸」針對小微企，結合了透支與分期還款的特色，標榜申請簡單、具彈性、低息及無額外收費。該產品設三個月還款期，首兩個月只需付息，但為平衡銀行風險，借款人第三個月要償還本息。

產品方向上，梁妍勛指螞蟻銀行的產品會圍繞母公司螞蟻集團的生態系統而設計，希望做出有別傳統銀行、具螞蟻特色的產品。她認為，簡單且融入客戶生活的產品，使用率會較高。鑑於母公司螞蟻集團的理念是借普惠金融扶持小微企，該行主力服務本地個人客戶與中小企，尤其是收單商戶，未來會集中向中小企提供貸款產品。梁妍勛又透露，螞蟻集團去年第四季向螞蟻銀行增加1億美元資本投入，以推進後者數碼化融資產品。

今年不排除會加存息吸資

被問到螞蟻銀行去年上半年存款規模按年下跌，梁妍勛承認該行當時曾下調存息，導致部份存款流失，惟此舉是考慮到該行當時業務發展與速度未需大力吸收存款。倘今年該行貸款產品能按計劃推出，不排除會再加存息吸資。她又透露，除中小企貸款外，今年亦計劃推出個人信貸產品。

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記者﹕余倩敏

虛擬銀行 淘寶 螞蟻銀行 香港 銀行

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