【欲哭無淚】恆大‧珺瓏灣單日「十連撻」　發展商沒收258萬訂金

陷入債務危機的中國恒大（03333），旗下在港首個住宅項目、已屆現樓的屯門掃管笏恆大．珺瓏灣，單日連錄10宗撻訂，估計遭發展商沒收樓價5%之訂金，每宗涉約21.1萬元至32.9萬元，合共逾258萬元。

成交紀錄冊資料顯示，10個撻訂單位分布2A座、3座、3A座、5座及5A座，於2020年4月至2021年4月先後售出，成交價介乎422.7萬元至659.1萬元，總額約5,161.3萬元，但於在本月10日終止交易，即撻訂收場，料遭殺訂21.1萬元至32.9萬元，共涉逾258萬元。

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值得留意的是，該盤早前遭多家大型代理行追討佣金，但發展商仍繼續推售貨尾，且由美聯獨家代理。項目發展商及持有公司、福彩發展董事王彬然日前稱，整個項目至今累售1,725伙，佔全盤近九成，套現逾85億元，平均成交呎價約16,807元，而餘下的特色單位及洋房傾向招標出售，預計今年內推出，而樓盤往後將以英文名「Emerald Bay」作銷售及推廣。

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