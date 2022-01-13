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【可持續發展】阿里雲工業大腦已應用於100座垃圾焚燒爐　料全年多發3.6億度綠電

新經濟追蹤 16:01 2022/01/13

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阿里雲工業大腦已應用於100座垃圾焚燒爐　料全年多發3.6億度綠電

阿里巴巴 （09988） 旗下的阿里雲智能製造與能源電力技術總經理孔令西表示，阿里雲已經與內地近30個城市100個垃圾焚燒爐進行合作，為垃圾焚燒爐裝上阿里雲工業大腦，通過AI技術令生活垃圾焚燒的環保指標更加穩定，單位發電量提升，預計全年最多可發3.6億度綠電，相當於一個中型水電站的發電量。

阿里雲目前引入阿里雲工業大腦的垃圾焚燒爐，北至吉林松原，南至廣東佛山。據內媒報道指，截至今年年底，預計全國有大概300座垃圾焚燒爐將應用工業大腦AI技術，除焚燒爐的改造升級外，阿里雲工業大腦還將對垃圾發電的各個環節做進一步改進，實現垃圾發電廠的全廠智能化，提高垃圾發電的綜合熱效率。

目前，中國生活垃圾焚燒日處理量超過50萬噸，產生超過一億度綠電供應，預計至2025年，生活垃圾焚燒日處理量可達80萬噸。

相關文章：【阿里巴巴股價】阿里雲傳遲報安全漏洞隱患遭工信部合作關係　阿里巴巴：強化漏洞管理

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記者：梁安琪

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