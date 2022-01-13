【元宇宙】數碼土地交易價創新高　元宇宙帶動1萬億美元商機

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元宇宙（Metaverse）引發商機，美國有投資者在這個虛擬世界中更見積極，據外媒（CNB）指出，元宇宙虛擬土地價格在過去數月升幅達 500％。
億萬商機 最重要也是「位置」
Republic Realm 虛擬房地產開發公司最近於元宇宙區塊鏈沙盒遊戲（The Sandbox）內以 430 萬美元高價，購入一幅元宇宙土地，創下近期交易新高；而 Tokens.com 首席執行官 Andrew Kiguel 則於另一個元宇宙平台 Decentraland 上購買了一幅虛擬土地，據悉，該土地價格於過去數月升幅曾到 500％。
加密資產管理公司 Grayscale 的報告指出，不久將來元宇宙及連帶的相關數碼市場規模，有機會達到 1 萬億美元。而 Andrew Kiguel 亦表示投資元宇宙土地，與現實世界一樣，最重要是土地位置，因為元宇宙內多人聚集的地方，就代表人流密集，對廣告商和零售商來說就更有價值。
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與現實關係有限 風險高
投資當然有風險，虛擬房地產開發公司 Janine Yorio 表示，元宇宙土地是基於區塊鏈的投資，是高風險投機活動。而且加密貨幣價格非常不穩定，但同時又可能帶來巨大回報。
亞利桑那州立大學房地產理論與實踐教授 Mark Stapp 對此表示贊同，並指如元宇宙市場持續發展，有機會成為一個泡沫，因為所購買的產品與現實並無關連。
責任編輯：向頌勤
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