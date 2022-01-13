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【元宇宙】數碼土地交易價創新高　元宇宙帶動1萬億美元商機

科技 16:01 2022/01/13

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元宇宙（Metaverse）引發商機，美國有投資者在這個虛擬世界中更見積極，據外媒（CNB）指出，元宇宙虛擬土地價格在過去數月升幅達 500％。

【數碼轉型】AI融合數碼方案助改革　數碼財富管理增4優勢

億萬商機  最重要也是「位置」

Republic Realm 虛擬房地產開發公司最近於元宇宙區塊鏈沙盒遊戲（The Sandbox）內以 430 萬美元高價，購入一幅元宇宙土地，創下近期交易新高；而 Tokens.com 首席執行官 Andrew Kiguel 則於另一個元宇宙平台 Decentraland 上購買了一幅虛擬土地，據悉，該土地價格於過去數月升幅曾到 500％。

加密資產管理公司 Grayscale 的報告指出，不久將來元宇宙及連帶的相關數碼市場規模，有機會達到 1 萬億美元。而 Andrew Kiguel 亦表示投資元宇宙土地，與現實世界一樣，最重要是土地位置，因為元宇宙內多人聚集的地方，就代表人流密集，對廣告商和零售商來說就更有價值。

【Android 更新】Android 13 將加入無線傳輸功能　手機靠近裝置即播放音樂或傳送檔案

與現實關係有限　風險高

投資當然有風險，虛擬房地產開發公司 Janine Yorio 表示，元宇宙土地是基於區塊鏈的投資，是高風險投機活動。而且加密貨幣價格非常不穩定，但同時又可能帶來巨大回報。

亞利桑那州立大學房地產理論與實踐教授 Mark Stapp 對此表示贊同，並指如元宇宙市場持續發展，有機會成為一個泡沫，因為所購買的產品與現實並無關連。

責任編輯：向頌勤

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【疫市擴充】Flash Coffee香港積極「插旗」　咖啡店如何結合科技經營？（多圖有片）

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