【智能科技】惜食堂推出智能食物捐贈項目　冀拯救逾40萬公斤食物

▲ 計劃將分階段放置共8部「食物捐贈機」及4部「食物收集箱」在不同處所。（惜食堂提供圖片）

惜食堂近日獲得滙豐銀行慈善基金支持，推出本港首個智能食物捐贈項目「智•惜食夥伴」計劃，計畫暫定為期三年，目標可拯救逾40萬公斤食物。

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計劃將分階段放置共8部「食物捐贈機」及4部「食物收集箱」在不同處所，如商場、商廈、屋苑、學校或企業等地。市民只需下載手機apps「智•惜食」，就能輕鬆捐贈剩食及獲取計劃資訊，如捐贈機/收集箱的放置地點、服務狀況及食物捐贈小貼士等。計劃下將有一部「食物回收專車」遊走香港、九龍、新界，到各收集點收集市民捐贈的食物。

互動屏幕 顯示剩食可製作多少飯餐

捐贈機及收集箱均以惜食堂的代表 「米仔」為主要外觀設計，並配備輕觸式互動屏幕，讓市民以有趣及新穎的方式參與捐贈。市民只需按食物捐贈的指引，把可接受的食物捐贈給惜食堂。過程中，提升捐贈者對惜食的認識及體驗，期望培養大眾捐食的習慣。而捐贈的剩食，將協助惜食堂製作飯餐或食物包，免費派發給有食物援助需要的人士。



市民可選擇登記成為會員或以非會員身份參與捐贈，只需使用八達通或二維碼，就能啟動捐贈機或收集箱，進行捐贈。捐贈機或收集箱均提供實時數據，讓捐贈者即時知道所捐贈的食物重量，系統更能即時把重量形象化地轉為可協助製作相等飯餐或食物包的數量。

捐贈機及收集箱同時具備累積捐贈重量紀錄（只限會員及累積一年）及捐款功能。而捐贈機更具有AR拍照選項，讓市民完成捐贈後可與「米仔」合照留念，相片更可選擇發至已登記的電郵地址或手機apps的相簿內。

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責任編輯：葉泳珊